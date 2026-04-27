Radu Oprea a demisionat luni din funcția de secretar general al Guvernului, potrivit unui comunicat oficial. Decizia vine în contextul retragerii sprijinului politic de către Partidul Social Democrat pentru premierul Ilie Bolojan.

Demisia lui face parte dintr-un val mai amplu de plecări din Executiv, după ce miniștrii PSD au decis să se retragă din Guvern, conform liniei stabilite de partid.

Radu Oprea a demisionat. Cine preia funcția de secretar general al Guvernului

În locul lui Radu Oprea, premierul Ilie Bolojan l-a numit pe Dan Reșitnec, care ocupa până acum funcția de secretar general adjunct, potrivit .

Potrivit aceleiași surse, noul secretar general al Guvernului va avea rang de ministru, o poziție care îi oferă o influență semnificativă în structura administrativă.

Ce rol are Secretariatul General al Guvernului

Funcția de secretar general al Guvernului este una esențială în arhitectura administrativă a statului. Secretariatul General al Guvernului coordonează și gestionează activitatea a zeci de agenții și instituții publice.

De asemenea, această structură are în subordine companii strategice din domeniul energetic, precum Transelectrica și Transgaz, ceea ce face ca poziția să fie una-cheie inclusiv pentru sectorul energiei.

Radu Oprea a demisionat. Ce controverse au existat în jurul său

În perioada în care a ocupat această funcție, Radu Oprea a fost acuzat că a blocat reforma aparatului guvernamental. Criticile au vizat în special ritmul lent al schimbărilor administrative și dificultățile în implementarea unor măsuri de eficientizare.

Ce susținere politică are noul secretar general

Dan Reșitnec este susținut de Uniunea Salvați România, ceea ce ar putea indica o reconfigurare a influenței politice la nivelul Guvernului, în contextul actualei crize.