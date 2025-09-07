Premierul Ilie Bolojan a făcut un apel la adresa opoziției duminică în plen, la dezbaterea moțiunilor de cenzură: „Nu mai blocați munca guvernului cu moțiuni de tip Cațavencu, în care primiți să se revizuiască, dar numai în părțile neesențiale”, a spus Ilie Bolojan.

Cuprins

Ce a spus Ilie Bolojan, despre moțiunile de cenzură depuse de AUR

Importanța reformelor susținute de Guvern

Potrivit acestuia, clasa politică din România se va împărți între cei care vor să reformeze România și cei care trag de timp, calculând doar câștiguri electorale.

“Anii de comunism și tranziția haotică au lăsat urme în timp. Trebuie să reașezăm scara valorică și să ducem România spre modernizare. Avem astăzi pe masă un pachet de reforme. Reprezintă pași importanți ai schimbării și o amenințare pentru populism și conspiraționism”.

Premierul 7 motive pentru care parlamentarii trebuie să suțină reformele propuse de Guvern:

„1. Creșterea accesului la servicii medicale. Proiectul cuprinde o serie de măsuri care sprijină pe cei mai vulnerabili să aibă acces mai rapid la servicii – fie că este vorba despre zone rurale, fie de servicii la domiciliu pentru seniori, bolnavi cronici, persoane cu dizabilități.În moțiune se vorbește despre limitarea decontării la o singură investigație de înaltă performanță, ca și cum aceasta ar fi o barieră pusă în fața pacienților. Nicidecum. România cheltuiește astăzi banii haotic, cu investigații repetate, uneori fără justificare medicală, diagnosticul întârzie. Noua reglementare nu limitează accesul, ci îl organizează, traseul pacientului devine mai clar, iar resursele sunt utilizate pentru cei care au cu adevărat nevoie de monitorizare complexă.

2. Management profesionist în spitale și contracte pe bază de indicatori de performanțăCreștem responsabilitatea managerilor și șefilor de secții, eliminăm numirile fără concurs, aducem mai multă transparență și sancțiuni mai mari pentru a descuraja raportările fictive.

3. Plată mai corectă pentru medicii de familieMedicina primară este stâlpul sistemului. De aceea, regândim modul de finanțare cu un model care încurajează calitatea și munca reală, nu doar listele; încurajează medicii de familie care oferă mai multe servicii pacienților.

4. Încurajăm ambulatoriul de specialitate, tocmai pentru că dorim să reorientăm pacienții din zona de spitalizare către medicina de familie și medicina de specialitate.Din eliminarea internărilor care nu sunt necesare se pot economisi peste trei miliarde de lei, care pot fi redirecționați tot pentru servicii medicale, spre exemplu pentru medicina de specialitate. Autorii moțiunii, pe de-o parte, acuză subfinanțarea ambulatoriilor, iar pe de altă parte, recunosc faptul că finanțarea lor va crește.

5. Se schimbă mecanismul prin care asigurăm accesul la medicamente inovative, în așa fel încât să fie predictibil și fără presiune pe bugetul public. Dar, în același timp, încurajăm prescrierea de medicamente generice.Înțeleg îngrijorările, dar precizez limpede: medicamentele inovative care nu au alternativă terapeutică nu vor fi afectate în niciun fel. În același timp, pentru prima dată după mulți ani, extindem lista de medicamente compensate și gratuite prin introducerea de noi molecule generice și biosimilare. Corectăm dezechilibrele, creștem accesul la tratamente moderne și asigurăm alternative eficiente și accesibile.Independența deciziei medicilor rămâne un principiu fundamental. Medicul are dreptul deplin să prescrie ceea ce consideră corect pentru pacient, conform ghidurilor medicale. Nu restricționăm prescripția, ci stabilim că din fondurile Casei de Asigurări se asigură acces echitabil pentru toți pacienții.

6. Responsabilizăm spitalele private. Dacă un pacient este externat nejustificat dintr-un spital privat și reinternat într-un spital public pentru aceeași patologie într-un interval de 48 de ore, spitalul privat trebuie să acopere costurile. Nu este corect ca tot bugetul statului să suporte cheltuielile, așa cum doresc semnatarii moțiunii.

7. Fondurile pentru spitale vor fi folosite eficient.Alocările pentru salariile personalului din sănătate vor fi făcute în principal prin raportare la serviciile medicale asigurate pentru pacienți.Având în vedere că parlamentarii opoziției au dorit să bifeze doar un exercițiu politic, vă rog să respingeți această moțiune plină de contradicții”.