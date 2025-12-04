Partidul din spatele Ancăi Alexandrescu poate fi desființat. Nereguli mari în curtea candidatei suveraniste

Mai multe sesizări în care se solicită dizolvarea PNȚCD au fost depuse la Parchetul General. Partidul care o susține pe Anca Alexandrescu nu are activitate politică, așa cum cere legea.

Nereguli la partidul care o susține pe Anca Alexandrescu

Autorul sesizărilor este Cătălin Stoichiță, fost inspector la Primăria Capitalei și fost consilier local la Primăria Sectorului 5, după cum scrie pe pagina sa de Facebook. Stoichiță spune că PNȚCD nu are, de fapt, activitate politică.

„Azi, 4 decembrie 2025, am sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Tribunalul București și am solicitat respectarea legislației electorale prin dizolvarea PNȚCD, partid care susține candidatura Ancăi Alexandrescu pentru funcția de Primar General al Bucureștiului, la alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025.

În fapt, Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat (PNȚCD), membru al Alianței electorale „Dreptate pentru București”, având ultimul sediu declarat în B-dul Carol I nr. 24, Sector 2, Municipiul București, se află în stare de inactivitate politică conform prevederilor art. 45 și art. 46. alin. 1 din Legea partidelor politice nr. 14/2003 și în aceste condiții este evident că PNȚCD trebuie să fie dizolvat și radiat din Registrul partidelor politice aflat la Tribunalul București.”, se arată într-un comunicat de presă.

PNȚCD, fără activitate politică

nu a participat la niciun scrutin electoral, nici 2020, nici în 2024, susține semnatarul sesizărilor.

„Conform prevederilor din Legea partidelor politice nr. 14/2003, „partidele politice promovează valorile și interesele naționale, pluralismul politic, contribuie la formarea opiniei publice, participă cu candidați în alegeri și la constituirea unor autorități publice și stimulează participarea cetățenilor la scrutinuri” desfășurate atât pentru alegerea membrilor Parlamentului cât și pentru alegerea Primarilor, Președinților Consiliilor Județene și alegerea consilierilor locali, municipali și județeni, mai susține autorul cererii.