Acasa » Politică » Partidul din spatele Ancăi Alexandrescu poate fi desființat. Nereguli mari în curtea candidatei suveraniste

Partidul din spatele Ancăi Alexandrescu poate fi desființat. Nereguli mari în curtea candidatei suveraniste

Adrian A
04 dec. 2025, 17:35
Partidul din spatele Ancăi Alexandrescu poate fi desființat. Nereguli mari în curtea candidatei suveraniste
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Nereguli la partidul care o susține pe Anca Alexandrescu
  2. PNȚCD, fără activitate politică
  3. Probleme pentru Anca Alexandrescu
  4. Reacția șefului PNȚCD

Mai multe sesizări în care se solicită dizolvarea PNȚCD au fost depuse la Parchetul General. Partidul care o susține pe Anca Alexandrescu nu are activitate politică, așa cum cere legea.

Nereguli la partidul care o susține pe Anca Alexandrescu

Autorul sesizărilor este Cătălin Stoichiță, fost inspector la Primăria Capitalei și fost consilier local la Primăria Sectorului 5, după cum scrie pe pagina sa de Facebook. Stoichiță spune că PNȚCD nu are, de fapt, activitate politică.

„Azi, 4 decembrie 2025, am sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Tribunalul București și am solicitat respectarea legislației electorale prin dizolvarea PNȚCD, partid care susține candidatura Ancăi Alexandrescu pentru funcția de Primar General al Bucureștiului, la alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025.

În fapt, Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat (PNȚCD), membru al Alianței electorale „Dreptate pentru București”,  având ultimul sediu declarat în B-dul Carol I nr. 24, Sector 2, Municipiul București, se află în stare de inactivitate politică conform prevederilor art. 45 și art. 46. alin. 1 din Legea partidelor politice nr. 14/2003 și în aceste condiții este evident că PNȚCD trebuie să fie dizolvat și radiat din Registrul partidelor politice aflat la Tribunalul București.”, se arată într-un comunicat de presă.

PNȚCD, fără activitate politică

PNȚCD nu a participat la niciun scrutin electoral, nici 2020, nici în 2024, susține semnatarul sesizărilor.

PNȚCD nu a desemnat candidați, singur sau în alianță, în două campanii electorale succesive, din anii electorali 2020 și 2024, în minimum 75 de circumscripții electorale în cazul alegerilor locale, respectiv o listă completă de candidați în cel puțin o circumscripție electorală sau candidați în cel puțin 3 circumscripții electorale, în cazul alegerilor parlamentare., a transmis autorul cererii, citat de stiripesurse.ro.

Probleme pentru Anca Alexandrescu

Iar problemele legale ale PNȚCD se răsfrâng și asupra Ancăi Alexandrescu, candidata pe care partidul o susține.

„Conform prevederilor legale în vigoare din Legea nr. 334/2006 (finanțarea campaniilor electorale) și prevederilor din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ, în cazul câștigării alegerilor din 7 decembrie 2025, mandatul de Primar General obținut de Anca Alexandrescu nu poate  fi validat dacă Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) nu aprobă decontul privind cheltuielile electorale realizate de Alianța electorală „Dreptate pentru București”, formată din AUR (campion absolut al finanțării ilegale a campaniilor electorale) și PNȚCD, partid aflat în evidentă stare de dizolvare.”, spune Cătălin Stochiță.

Reacția șefului PNȚCD

Conform lui Aurelian Pavelescu, PNȚCD a depus liste la alegerile parlamentare, astfel că nu se află în situația invocată de autorul reclamațiilor.

„Știrea este falsă. PNȚCD a depus liste la parlamentare și nu este în această situație legală. Eu sunt avocat, eu știu ce trebuie făcut. A îndeplinit condiția legală. El acolo spune că PNȚ-ul nu a depus liste. Ori, PNȚ-ul a depus liste. La parlamentare, a depus. Când a spus că nu a depus liste, el a spus un lucru fals.

Nu este o opinie, este o chestiune verificabilă la AEP. Se poate verifica oricând. PNȚCD a depus o listă tocmai pentru a îndeplini condiția legală. Sesizările vor fi respinse. Este o informație falsă, nu e o opinie.”, a transmis Aurelian Pavelescu, președintele PNȚCD, pentru stiripesurse.ro

