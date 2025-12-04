Cătălin Drulă susține că referendumul pentru București trebuie respectat, chiar dacă guvernanților nu le convine ce au decis locuitorii Capitalei. Candidatul USR a explicat că aceasta este regula democratică.

Cătălin Drulă cere respectarea referendumului

Candidatul USR la alegerile pentru Primăria Generală a comentat declarația președintelui referitoare la promulgarea . Cătălin Drulă apreciază că poziția lui Nicușor Dan este corectă și că orice referendum trebuie respectat. Șeful statului a condiționat promulgarea viitoarei legi a bugetului de stat, pe 2026, de respectarea referendumului care impune ca bugetele primăriilor de sector să fie aprobate în .

„Am un respect deosebit pentru democrația directă și atunci când te duci către cetățeni este legitim să te plasezi în tabăra «DA» sau în tabăra «NU» cu argumente. E tot o dezbatere și la un referendum. Dar o dată ce s-a tranșat problema la referendum trebuie respectată decizia. Avem cazuri celebre, poate în sens negativ, dar tot au fost respectate. Este vorba despre Brexit. Nu a convenit multora, dar a fost dus până la capăt”, a declarat Drulă.

Candidatul USR consideră că și politicienii români trebuie să respecte voința populară exprimată prin referendum. El a dat ca exemplu decizia românilor de reducere a numărului de parlamentari la 300 și, mai nou, referendumul pentru București.

„Și în România trebuie să înțelegem că democrația trebuie respectată. Dacă oamenii au votat 300 de parlamentari și parlament unicameral, asta trebuie să facem. Dacă oamenii au votat buget unic la București, asta trebuie să facem”, a mai spus Drulă.

Cum se împart banii bucureștenilor

Cătălin Drulă a mai arătat că este nevoie ca Bucureștiul să aibă la dispoziție un buget mai consistent pentru a putea derula proiecte importante, mari. Or, a spus candidatul USR, în fiecare an, guvernele taie din banii cuveniți Primăriei Generale și îi direcționează către sectoare, conform intereselor de partid.

„În plus este un lucru bun pentru oraș. Primăria Capitalei este lăsată fără bani de guvern, care ia taxele și impozitele bucureștenilor și le direcționează către sectoare într-o proporție greșită. Dă mult prea mulți bani sectoarelor iar Capitala este lăsată an de an cu un buget din ce în ce mai mic. Îl leagă de mâini pe primarul general, îl lasă cu datorii”, a explicat candidatul USR.

În acest sens, el a dat exemplu contractele de modernizare pentru liniile de tramvai. Deși există constructori care ar putea intra oricând în teren ca să le reabiliteze, lucrările sunt blocate de lipsa banilor.

„Sunt în momentul de față contracte semnate pentru linii de tramvai, pentru care există constructori care ar putea intra în teren mâine. Acele contracte nu demarează pentru că Primăria Capitalei nu le-a dat ordin de începere pentru că nu are bani”, a precizat Drulă.

Declarația la care face referire Cătălin Drulă

Președintele a anunțat că va condiționa promulgarea legii bugetului de stat de implementarea rezutatelor referendumului. Este declarația la care face referire și Cătălin Drulă, care consideră că referendumul trebuie pus în aplicare. În opinia sa, aceasta este voința bucureștenilor și trebuie respectată.

„Sunt două componente: Una care ține de Codul Fiscal și în care Parlamentul trebuie să fie pro activ și să schimbe partea de taxe locale. Și una care ține de legea bugetului național care – așa cum e o împărțire între județe și comune, așa este o împărțire între Primăria Capitalei și primăriile de sector. Eu nu o să semnez o lege a bugetului național care să ignore un referendum”, a anunțat Nicușor Dan.

Pe vremea când era , Nicușor Dan a reclamat faptul că, Primăria București nu are suficiente fonduri pentru administrarea domeniilor care îi revin. Cea mai mare parte a resurselor sunt împărțite între sectoare, lucru pe care Nicușor Dan vrea să schimbe.