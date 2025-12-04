Un accident spectaculos a avut loc miercuri, 3 decembrie, în jurul orei 22.40, într-un sens giratoriu din Oradea. Un bărbat de 55 de ani a zburat cu mașina peste sensul giratoriu și peste alte două autoturisme, provocând intervenția rapidă a echipajelor de urgență. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime grave, însă circumstanțele au fost șocante pentru martorii care au asistat la eveniment.

Ce s-a întâmplat în sensul giratoriu

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată că șoferul nu a încetinit la intrarea în sensul giratoriu. Din cauza excesive, mașina a zburat peste sens și peste alte două vehicule. „La fața locului au fost mobilizate mai multe resurse pentru gestionarea eficientă a situației: o autospecială de primă intervenție, o autospecială de descarcerare grea, ambulanța SMURD, ambulanța de Terapie Intensivă Mobilă a SMURD Oradea, cu medic de urgență”, a spus plutonier Alina Butaci, purtătorul de cuvânt al ISU Bihor.

Echipele de intervenție au acționat rapid pentru a-l scoate pe șofer din mașina avariată. Acesta a rămas încarcerat și a fost nevoie de operațiunea de descarcerare pentru a-l elibera. „Bărbatul a suferit răni ușoare și medii, fiind transportat la spital de către echipajul medical SMURD, pentru investigații și îngrijiri suplimentare”, a adăugat purtătorul de cuvânt al . Promptitudinea intervenției a fost esențială pentru a preveni agravarea stării șoferului și pentru a asigura siguranța persoanelor din mașinile lovite.

De ce s-a produs accidentul

Inițial, mulți martori au crezut că șoferul a adoptat un comportament teribilist. Investigațiile ulterioare au arătat însă că bărbatul a suferit o criză de diabet în timp ce conducea, potrivit Libertatea.ro. Testele efectuate de poliție au confirmat că nu se afla sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise. Această situație subliniază cât de importantă este gestionarea corectă a condițiilor medicale în timpul conducerii unui vehicul.

demonstrează pericolele combinației dintre afecțiuni medicale și condusul unui autoturism. Intervenția rapidă a ISU Bihor și coordonarea eficientă a resurselor au fost decisive pentru limitarea consecințelor. Totodată, incidentul atrage atenția asupra necesității monitorizării stării de sănătate a șoferilor și a educației privind prevenirea situațiilor medicale critice la volan.