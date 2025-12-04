B1 Inregistrari!
Ludovic Orban a dezvăluit cele 3 motive pentru care îl susține pe Ciprian Ciucu: „Am garanția că va fi un primar general bun. Victoria lui îl va întări pe Ilie Bolojan” (VIDEO)

Ana Maria
04 dec. 2025, 20:59
Ludovic Orban a dezvăluit cele 3 motive pentru care îl susține pe Ciprian Ciucu: Am garanția că va fi un primar general bun. Victoria lui îl va întări pe Ilie Bolojan (VIDEO)
Sursa foto: Captura video
Cuprins
  1. Orban îl susține pe Ciucu la Primăria Capitalei. Ce îl face să fie un posibil primar general eficient
  2. De ce spune Orban că Ciucu este „singurul candidat democratic” capabil să învingă PSD
  3. Cum poate influența o eventuală victorie a lui Ciucu ecuația politică la nivel național

Motivele pentru care Orban îl susține pe Ciucu la Primăria Capitalei, dezvăluite pe B1 TV. Președintele Forța Dreptei a vorbit în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, despre miza alegerilor pentru Primăria Capitalei și despre motivele pentru care formațiunea sa îl sprijină pe Ciprian Ciucu la scrutinul din 7 decembrie.

Această decizie, spune Orban, este fundamentată pe trei argumente pe care el și Forța Dreptei le consideră decisive în actualul context politic.

Orban îl susține pe Ciucu la Primăria Capitalei. Ce îl face să fie un posibil primar general eficient

Potrivit lui Ludovic Orban, primul motiv ține de performanțele deja demonstrate ale lui Ciucu în administrația locală. Fostul premier consideră că acesta are experiență și rezultate care îl recomandă pentru funcția de primar general.

“Eu am trei motive principale pentru care am luat decizia împreună cu colegii mei din Forța Dreptei, și suntem implicați în campanie, să-l susținem pe Ciprian Ciucu. Primul motiv este că am garanția că va fi un primar general bun. A demonstrat deja că este un administrator bun, a demonstrat deja la Primăria Sectorului 6. Eu am colaborat cu el în perioada în care l-am numit președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Are experiență administrativă, sunt convins că va fi un primar general bun.”, a spus Orban.

Președintele Forța Dreptei subliniază că rezultatele administrative din Sectorul 6 reprezintă cea mai solidă dovadă a capacităților lui Ciucu.

De ce spune Orban că Ciucu este „singurul candidat democratic” capabil să învingă PSD

În al doilea rând, liderul Forța Dreptei vede în Ciprian Ciucu un candidat cu șanse reale care l-ar putea învinge pe candidatul PSD la București. El insistă că electoratul democratic, educat și cu așteptări clare are nevoie de un candidat credibil, iar Ciucu ar fi singurul cu potențial de victorie.

“Al doilea motiv pentru care am luat decizia să-l susținem este un motiv simplu.

Este singurul candidat democratic din baziunul nostru de oameni civilizați, raționali, educați, oameni care-și doresc, au exigențe și așteptări. Este singurul candidat care poate să bată PSD.”, a mai adăugat Ludovic Orban.

Cum poate influența o eventuală victorie a lui Ciucu ecuația politică la nivel național

Al treilea motiv adus de Ludovic Orban ține de efectele politice ale unei posibile victorii. Orban consideră că succesul lui Ciucu ar întări aripa reformistă din politica românească și nu doar atât. Potrivit acestuia, o eventuală victorie a lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei ar ajuta și la „o relație mai bună între președinte și Ilie Bolojan”.

“Iar al treilea motiv, nu pot să nu iau în calcul ecuația politică. Victoria lui Ciprian Ciucu îl va întări pe Ilie Bolojan, va întări aripa reformistă, aripa corectă, aripa liberală, nu numai din PNL, va întări forța aripii reformiste, inclusiv în coaliția de guvernare. Și cumva va și pune oarecum cu botul pe labe PSD-ul în cazul victoriei lui Ciprian Ciucu. Un lucru care este, după părerea mea, extrem de util, inclusiv pentru buna funcționare a coaliției și inclusiv pentru o relație mai bună între președinte și Ilie Bolojan.”, a conchis Orban.

