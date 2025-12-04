B1 Inregistrari!
Iulia Petcu
04 dec. 2025, 22:34
Cuprins
  1. Ce surse generează cea mai mare poluare în București
  2. Cum s-au desfășurat controalele în București și Ilfov
  3. De ce este important Registrul Spațiilor Verzi

Garda Națională de Mediu (GNM) a intensificat în 2025 acțiunile de monitorizare și reducere a poluării aerului în regiunea București-Ilfov, aplicând amenzi de 2,46 milioane de lei. Intervențiile au vizat în special traficul rutier și încălzirea rezidențială, principalele surse ale depășirilor valorilor-limită pentru particulele în suspensie PM10 și PM2,5. Autoritățile atrag atenția că fără implicarea administrației locale, aceste măsuri nu pot avea efecte durabile asupra calității aerului.

Ce surse generează cea mai mare poluare în București

Conform evaluărilor oficiale, traficul rutier reprezintă 58,4% din totalul poluării aerului în Capitală, iar încălzirea rezidențială contribuie cu 27,4%. „În acest context, acțiunile GNM au vizat în mod prioritar zone și activități cu impact major asupra calității aerului, completând obligațiile care revin autorității locale în elaborarea politicilor publice”, se arată într-o postare a instituției. Cele două surse generează împreună peste 84% din emisiile de PM10, ceea ce evidențiază necesitatea unor măsuri stricte și coerente.

Cum s-au desfășurat controalele în București și Ilfov

În București, Garda Națională de Mediu (GNM) a efectuat 108 controale la instalații industriale, stații de betoane și șantiere de construcții cu potențial de emisii difuze. Au fost aplicate 93 de sancțiuni, în valoare totală de 1,52 milioane de lei, pentru nerespectarea măsurilor precum umectarea drumurilor de șantier, utilizarea plaselor antipraf sau gestionarea necorespunzătoare a materialelor și deșeurilor. În județul Ilfov, comisarii au verificat 139 de operatori economici, dintre care 35 au fost sancționați, valoarea amenzilor ridicându-se la 840.000 lei.

GNM a cerut operatorilor să ia măsuri tehnice imediate pentru diminuarea prafului și întreținerea instalațiilor de reținere a poluanților, conform Legii nr. 104/2011. De asemenea, acțiunile au fost desfășurate împreună cu Poliția și Jandarmeria pentru combaterea arderilor ilegale, folosindu-se drone pentru identificarea vetrelor de incendiere în zone precum Vidra și Sintești.

De ce este important Registrul Spațiilor Verzi

Pe fondul depășirilor repetate ale valorilor-limită, GNM a constatat lipsa Planului Integrat de Calitate a Aerului (PICA) și întârzieri în realizarea Registrului Spațiilor Verzi. „Întârzierea realizării Registrului Spațiilor Verzi afectează direct capacitatea administrației locale de a gestiona și proteja suprafețele vegetale. Fără o evidență clară și actualizată: nu pot fi planificate intervenții de extindere a spațiilor verzi; nu pot fi prevenite ocupările necontrolate ale terenurilor; capacitatea naturală a orașului de a reduce particulele în suspensie este diminuată”, se menționează în comunicat, potrivit g4media.ro.

Reprezentanții GNM subliniază că instituția și-a îndeplinit atribuțiile legale privind controlul, sancționarea și impunerea de măsuri operative, dar rezultatele vor fi limitate fără implicarea autorităților locale. „Îmbunătățirea calității aerului nu poate fi realizată fără asumarea responsabilităților de către administrația locală, în special în ceea ce privește: finalizarea și implementarea PICA; elaborarea și actualizarea Registrului Spațiilor Verzi; adoptarea unor măsuri reale în traficul rutier și încălzirea rezidențială”, se mai arată în postare.

