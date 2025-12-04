B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan a trimis la reexaminare Legea privind combaterea extremismului: „Riscăm amplificarea tensiunilor. Unele articole pot fi interpretate abuziv”

Nicușor Dan a trimis la reexaminare Legea privind combaterea extremismului: „Riscăm amplificarea tensiunilor. Unele articole pot fi interpretate abuziv”

Ana Maria
04 dec. 2025, 20:18
Nicușor Dan a trimis la reexaminare Legea privind combaterea extremismului: Riscăm amplificarea tensiunilor. Unele articole pot fi interpretate abuziv
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. De ce Legea privind combaterea extremismului a fost trimisă la reexaminare
  2. Cum pot fi interpretate unele articole, potrivit lui Nicușor Dan

Legea privind combaterea extremismului a fost trimisă la reexaminare. Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat joi, pe Facebook, că a transmis Parlamentului cererea de reexaminare a legii care modifică Ordonanța de Urgență 31/2002, legată de interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob.

De ce Legea privind combaterea extremismului a fost trimisă la reexaminare

Această lege, cunoscută drept „Legea Vexler”, vizează combaterea extremismului și promovarea cultului persoanelor vinovate de infracțiuni grave precum genocidul sau crimele de război.

Nicușor Dan a explicat motivația sa astfel:

“Am transmis Parlamentului cererea de reexaminare a legii care modifică OUG 31/2002 privind combaterea extremismului.

Statul român are datoria de a acționa ferm împotriva urii, xenofobiei și incitării la discriminare. Totuși, această datorie poate fi îndeplinită doar prin legi clare, previzibile și echilibrate. În caz contrar, riscăm efectul opus, amplificarea tensiunilor într-o societate deja polarizată și adâncirea neîncrederii în instituțiile statului”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Cum pot fi interpretate unele articole, potrivit lui Nicușor Dan

Președintele ține să menționeze că, în forma actuală, această lege este insuficient de clară în definirea unor infracţiuni.

“În forma actuală, legea este insuficient de clară în definirea unor infracțiuni. Unele articole pot fi interpretate abuziv, ceea ce ar putea transforma în infractori persoane fără legătură cu extremismul. De exemplu, noua lege prevede pedepse cu închisoarea de la unu la cinci ani pentru distribuirea oricărui material care conține idei xenofobe, fără a face diferența între materiale de propaganda extremistă și opere literare sau texte istorice.

România are nevoie atât de fermitate, cât și de echilibru. Ambele sunt esențiale pentru apărarea democrației.”, a mai adăugat președintele României.

Dezbaterile privind legea privind combaterea extremismului au creat un val de reacții în spațiul public, atât din partea specialiștilor în drept, cât și a societății civile, care solicită transparență și predictibilitate legislativă sporită.

Tags:
Citește și...
Demisionează Diana Buzoianu, după criza apei potabile din Prahova? Anunțul făcut de ministrul Mediului
Politică
Demisionează Diana Buzoianu, după criza apei potabile din Prahova? Anunțul făcut de ministrul Mediului
Partidul din spatele Ancăi Alexandrescu poate fi desființat. Nereguli mari în curtea candidatei suveraniste
Politică
Partidul din spatele Ancăi Alexandrescu poate fi desființat. Nereguli mari în curtea candidatei suveraniste
Magistrații nu renunță. Curtea Supremă face ședință pentru a pregăti sesizarea CCR pe pensiile speciale
Politică
Magistrații nu renunță. Curtea Supremă face ședință pentru a pregăti sesizarea CCR pe pensiile speciale
Buzoianu ia în calcul desființarea ESZ Prahova, după criza apei: Înțeleg că nu dă documentele Corpului de Control / Cei responsabili nu se vor putea ascunde în spatele unor susțineri politice (VIDEO)
Politică
Buzoianu ia în calcul desființarea ESZ Prahova, după criza apei: Înțeleg că nu dă documentele Corpului de Control / Cei responsabili nu se vor putea ascunde în spatele unor susțineri politice (VIDEO)
Ilie Bolojan cere capete după dezastrul de la Paltinu. Pe cine vrea premierul să mazilească (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan cere capete după dezastrul de la Paltinu. Pe cine vrea premierul să mazilească (VIDEO)
Cătălin Drulă nu se lasă. Candidatul USR la Primăria Capitalei iese la atac: „Rămân să lupt! Nu mă tem de voi!” (VIDEO)
Politică
Cătălin Drulă nu se lasă. Candidatul USR la Primăria Capitalei iese la atac: „Rămân să lupt! Nu mă tem de voi!” (VIDEO)
Noi dezvăluiri despre „afacerile” lui George Simion. Cum se aduceau bani cu sacoșa membrii AUR din teritoriu
Politică
Noi dezvăluiri despre „afacerile” lui George Simion. Cum se aduceau bani cu sacoșa membrii AUR din teritoriu
Bătălia pentru Capitală. Un nou sondaj arată că lupta pentru Primăria Generală se duce între doi candidați
Politică
Bătălia pentru Capitală. Un nou sondaj arată că lupta pentru Primăria Generală se duce între doi candidați
Andrei Caramitru susține că mesajele lui Cătălin Drulă îl avantajează pe candidatul PSD și că există un „joc politic” împotriva lui Ciprian Ciucu
Politică
Andrei Caramitru susține că mesajele lui Cătălin Drulă îl avantajează pe candidatul PSD și că există un „joc politic” împotriva lui Ciprian Ciucu
Șefa POT, Anamaria Gavrilă, o atacă dur pe Anca Alexandrescu. Nici Simion nu a scăpat (VIDEO)
Politică
Șefa POT, Anamaria Gavrilă, o atacă dur pe Anca Alexandrescu. Nici Simion nu a scăpat (VIDEO)
Catalin Drula
Ultima oră
20:13 - Avertizare de vreme extremă! ANM a emis avertizări de cod roșu și portocaliu de vânt în mai multe județe
20:08 - Orașe europene de vizitat în vacanță. Destinații pentru pasionații de cultură
19:51 - Ce-au căutat românii cel mai mult pe Google, în anul 2025: A fost publicat raportul oficial
19:28 - Reținere DIICOT în Ilfov, într-un dosar de trafic de droguri. Ce au descoperit anchetatorii în locuința suspectului (GALERIE FOTO, VIDEO)
19:25 - Demisionează Diana Buzoianu, după criza apei potabile din Prahova? Anunțul făcut de ministrul Mediului
19:05 - Schimbări pe piața imobiliară. Crește interesul cumpărătorilor pentru apartamentele vechi
18:59 - Niveluri alarmante de „chimicale eterne”, descoperite în mai multe alimente din Europa. Ce produse sunt afectate
18:42 - Aeroportul Henri Coandă intră într-o nouă fază de dezvoltare. Ce impact va avea modernizarea asupra siguranței și eficienței operaționale
18:11 - A trecut un an de când telefoanele au fost interzise în timpul orelor, în România. Ce spun profesorii și ce țări urmează să mai implementeze această regulă
18:05 - Dani Mocanu și-a găsit de muncă în Italia. Cum încearcă manelistul să scape de pușcărie