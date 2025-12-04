B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Demisionează Diana Buzoianu, după criza apei potabile din Prahova? Anunțul făcut de ministrul Mediului

04 dec. 2025, 19:25
Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook
Cuprins
  1. Când se va relua alimentarea cu apă în Prahova și Dâmbovița
  2. Va demisiona ministrul Mediului, Diana Buzoianu?
  3. Câte persoane au fost afectate și ce cauzează această criză

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi, de la stația de tratare a apei Voila, că reluarea alimentării cu apă se desfășoară conform calendarului stabilit.

Când se va relua alimentarea cu apă în Prahova și Dâmbovița

„Suntem în etapele de tratare de apă, suntem în calendarul transmis de către comisia tehnică și Consiliul pentru Situații de Urgență. Sperăm ca luni, dacă nu se schimbă turbiditatea apei, să avem apă pentru populație”, a precizat ministra la Antena 3 CNN.

Va demisiona ministrul Mediului, Diana Buzoianu?

Ministra Mediului a fost întrebată dacă va demisiona, așa cum i-au cerut unii poiticieni:

„În mod evident, trebuie să fie sancționate persoanele vinovate. În acest caz, este vorba despre autoritățile de la nivel local, care nu au anunțat”, a afirmat Diana Buzoianu. Aceasta a reiterat că următoarele măsuri vor viza accesul la apă, gestionarea rezervelor și identificarea surselor alternative.

Referitor la riscul ca o astfel de criză să se repete, ministrul a explicat:

„Asigurări vom putea da doar după ce, după această criză, ne vom așeza cu toate autoritățile competente de la nivel local și central și vom găsi, pentru fiecare localitate în parte, fie rezerve suplimentare, fie surse alternative de apă”. În contextul actual, se folosesc deja soluții alternative, care „ar fi trebuit să existe deja”, a adăugat Buzoianu.

Câte persoane au fost afectate și ce cauzează această criză

Peste 100.000 de locuitori din județele Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă începând cu 28 noiembrie, ca urmare a lucrărilor la acumularea Paltinu.

Situația a generat tensiuni între autoritățile centrale și locale privind responsabilitatea gestionării crizei. Autoritățile locale sunt acuzate de lipsa informării și pregătirii adecvate a situației.

Și premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, într-o conferință de presă la Viena, că cei care sunt responsabili pentru dezastrul de la barajul Paltinu trebuie să răspundă, iar asta se va întâmpla în zilele următoare, spune șeful Guvernului.

