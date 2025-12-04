B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Clipul lui Drulă în care apare Nicușor Dan este ilegal. Biroul Electoral Municipal cere retragerea imaginilor

Adrian Teampău
04 dec. 2025, 23:45
Nicușor Dan Sursa foto: captura video
Biroul Electoral Municipal a cerut eliminarea de pe Facebook a clipului de promovare al lui Cătălin Drulă în care apare preşedintele României. Videoclipul a provocat nemulțumirea lui Ciprian Ciucu, candidatul PNL.

Clipul electoral în care Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Generală apare alături de președintele Nicușor Dan și de consilierul prezidențial Vld Voiculescu este ilegal. Biroul Electoral Municipal a admis o sesizare care vizează postarea imaginilor pe reţele de socializare și a cerut eliminarea materialului.

În acest sens a fost emisă o hotărâre, după ce materialul a fost analizat în cadrul Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 42. Concluzia a fost că acest video a fost realizat într-un cadru oficial, specific Administraţiei Prezidenţiale. Președintele apare în imagini, iar mesajul are un caracter electoral. Scopul urmărit este de a influența opţiunea de vot în favoarea candidatului/partidului susţinut.

Reprezentanții Biroului Electoral de Circumscripție au stabilit că sunt încălcate mai multe prevederi legale. Între acestea, ei fac referire și la dispozițiile constituționale conform cărora președintele este independent politic. Drept urmare, au solicitat ca imaginile să fie retrase din spațiul public deoarece reprezintă un „material cu conținut ilegal”.

„Raportat la dispoziţiile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, «este interzisă folosirea resurselor financiare, umane şi tehnice aparţinând instituţiilor publice, regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau instituţiilor de credit la care sunt acţionari majoritari statul ori unităţi administrativ-teritoriale, pentru sprijinirea activităţii partidelor politice sau a campaniei electorale a acestora, altfel decât în condiţiile stabilite de legile electorale». Totodată, din coroborarea dispoziţiilor (…) din Constituţie, rezultă faptul că preşedintele României trebuie să fie independent politic, să nu facă parte din niciun partid şi să fie echidistant faţă de toate partidele politice şi faţă de toţi competitorii electorali”, a transmis BEM.

Biroul Electoral Municipal a admis sesizarea înregistrată la Biroul Electoral al Circumscripţiei Electorale nr. 42. Astfel s-a solicitat Meta Platforms Ireland Limited (MPIL), din Irlanda, furnizorul serviciului de platformă online Facebook, să elimine materialul postat. De asemenea, s-a cerut eliminarea tuturor materialelor conexe.

Materialele conexe materialelor cu conţinut ilegal reprezintă: orice materiale scrise/audio/video/imagini care constituie o încărcare, redifuzare sau redistribuire, în mod integral sau parţial, pe platforma Facebook, de către alţi utilizatori ai platformei, a materialului cu conţinut ilegal eliminat; orice materiale scrise/audio/video/imagine care constituie o nouă încărcare, redifuzare sau redistribuire, în mod integral sau parţial, pe platforma Facebook, de către utilizatorii care au publicat materialul indicat sau de către alţi utilizatori ai platformei, a materialului cu conţinut ilegal eliminat.

„Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către platformă în mai scurt timp de la comunicarea de către Autoritatea Electorală Permanentă’” se mai arată în hotărâre.

Chestionat pe acest subiect, referitor la apariția sa în clipul candidatului USR, Nicușor Dan a spus că imaginile au fost filmate în spațiul public. El a declarat că sunt sute de asemenea materiale în care apare președintele și care circulă în mediul online.

„Am fost la o recepție și mi-am asumat faptul că sunt în spațiul public. Este un material care a fost filmat într-un spațiu public și pe care au voie, așa cum toți, toți ceilalți oameni care au pus materiale de la acea recepție, au voie să-l folosească ca și toți ceilalți”, a explicat președintele Nicușor Dan.

Nicușor Dan a mai fost întrebat și dacă la recepție l-a invitat doar pe Cătălin Drulă sau dacă au fost transmise invitații și către alți candidați. El a răspuns că aceste invitații au fost trimise către oficiali pe baza unor criterii obiective. Cătălin Drulă a fost invitat deoarece este vicepreședinte al Camerei Deputaților.

