Cătălin Drulă își acuză contracandidații că fug de dezbateri, pe care le consideră esențiale într-o . Candidatului USR i se pare ridicol faptul că Daniel Băluță și Ciprian Ciucu trimit înlocuitori care să-i suplinească.

Cătălin Drulă acuză lipsa dezbaterilor electorale

Candidatul USR la alegerile pentru acuză lipsa dezbaterilor electorale din această campanie. Cătălin Drulă se declară nemulțumit că locul discuțiilor pe proiecte este luat de manipulări și dezinformări. El crede că rezultatul acestor alegeri va fi viciat tocmai de refuzul contracandidaților săi de a-l înfrunta într-o discuție față în față.

„Aceste alegeri parțiale au fost viciate de faptul că cei doi candidați de la PSD – PNL au refuzat să vină la orice fel de dezbatere. O campanie electorală trebuie să fie și despre schimbul de idei față în în față, despre proiecte, o înfruntare de personalități. Faptul că unii candidați au refuzat să treacă acest test al dezbaterii cred că a afectat cumva încrederea oamenilor în proces. Pentru că atunci când lucrurile sunt ascunse se pierde această încredere. S-au făcut multe manipulări, se vehiculează tot felul de mișcări tactice care sunt false”, a declarat Cătălin Drulă.

El a dat exemplu de manipulare, informația vehiculată, în aceste ore, în spațiul public, conform căreia ar intenționa să se retragă din . Candidatul USR a subliniat că este vorba despre o informație falsă și că nu intenționează să facă așa ceva.

„Se tot încearcă anumite manipulări pentru ca să nu se vadă adevărul. Dacă ne-am uita la adevăr am vedea că miza mare este între continuarea unui drum onest pe care l-a început Nicușor Dan și candidați care într-o formă sau alta aparțin sistemului sau au pactizat cu acesta care, așa cum spunea președintelui, prin intermediul mafiei imobiliare a făcut atât rău orașului”, a mai spus Drulă.

O campanie electorală atipică

Cătălin Drulă apreciază că această campanie electorală este atipică pentru că oamenii nu pot să-și cunoască candidații și nu-i pot compara, văzându-i într-o dezbatere. În opinia sa, dezbaterile reprezintă punctu culminant al unei campanii, așa cum alegerile sunt o „sărbătoare a democrației”.

„Este o campanie atipică în sensul acesta. E păcat că oamenilor li s-a răpit dreptul de a vedea discuția și dezbaterea și jocul democratic în cee ace ar trebui să aibă frumos, dezbaterea de idei. Este sărbătoarea democrației faptul că putem alege. Avem un primar ales, nu un primar numit. Așa au decis contracandidații să se poziționeze. Eu am participat la toate dezbaterile, nu am pus condiții. Rând pe rând au anunțat anularea participării lor la toate dezbaterile, domnii Băluță și CIucu. Au fost televiziunile, mediul academic, Universitatea București, socitatea civilă și au anunțat că nu mai vin”, a mai spus Drulă.

USR i s-a părut ciudat că, în loc să se prezinte personal, cei doi candidați ai PSD și PNL și-au trimis înlocuitorii la dezbateri. El consideră că fiecare trebuie să-și expună propriile idei și proiecte.