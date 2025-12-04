B1 Inregistrari!
Benzinăriile Lukoil vor funcționa până în aprilie 2026. Administrația Trump a dat o derogare de la sancțiuni

Adrian Teampău
04 dec. 2025, 21:14
Benzinăriile Lukoil vor funcționa până în aprilie 2026. Administrația Trump a dat o derogare de la sancțiuni
Foto: Facebook / Lukoil
Cuprins
  1. Administrația Trump, derogare pentru Lukoil
  2. Lukoil România dorită de trei companii

Administraţia Trump a autorizat derularea de tranzacţii prin benzinăriile Lukoil din afara Rusiei. Casa Albp a acordat o derogare de la sancţiunile impuse în luna octombrie

Administrația Trump, derogare pentru Lukoil

Compania petrolieră rusească a fost sancționată în luna octombrie pentru rolul pe care îl joacă în susținerea războiului dus de Moscova în Ucraina. Administrația Trump a decis, joi, să dea o derogare pentru lanțurile de benzinării care activază în afara Rusiei, transmite Reuters. Potrivit unui comunicat postat pe site-ul Trezoreriei SUA, tranzacţiile cu benzinăriile Lukoil sunt autorizate până la 29 aprilie 2026.

Benzinăriile pot funcţiona legal, pot plăti salarii şi pot achiziţiona stocuri până în aprilie 2026. De asemenea, se permite vânzarea sau lichidarea operaţiunilor către alţi operatori. Clienții și furnizorii nu vor fi penalizați cu condiţia ca veniturile să nu fie transferate în Rusia.

Lukoil are aproximativ 200 de benzinării sub marcă proprie în New Jersey, Pennsylvania şi New York. De asemenea, operatorul finlandez de benzinării Teboil, deținut de Lukoil, are în proprietate 430 de benzinării. Reprezentanții companiei au declarat luna trecută că vor închide treptat operaţiunile, pe măsură ce combustibilul se epuizează. Anterior, a declarat că se aşteaptă ca Lukoil să vândă lanţul.

Lukoil este unul dintre cei mai importanţi jucători pe piaţa distribuţiei de combustibil din Republica Moldova şi Bulgaria. Compania rusească operează aproximativ 600 de benzinării în Turcia şi peste 300 în România. Reuters a dezvăluit că grupul petrolier ungar MOL ar dori să cumpere rafinăriile şi benzinăriile Lukoil din Europa. De asemenea, MOL dorește să preia și participaţiile la activele de producţie din Kazahstan şi Azerbaidjan.

Lukoil România dorită de trei companii

Informația despre derogarea acordată de administrația Trump a fost confirmată de ministrul român de Externe, Oana Țoiu. Într-o postare pe platforma X, oficialul român a confirmat că benzinăriile Lukoil pot funcţiona legal, pot plăti salarii şi pot achiziţiona stocuri până în aprilie 2026.

„Decizia SUA (OFAC) de astăzi, Licenţa 128B privind Lukoil, asigură timpul necesar pentru a proteja locurile de muncă şi securitatea energetică şi păstrează interdicţiile de transferuri spre Rusia. În ultimele săptămâni ne-am coordonat îndeaproape cu OFAC privind scenariile posibile în România, alături de ministerele relevante, iar Guvernul României a luat măsurile necesare şi are acum instrumentele pentru a putea supraveghea activitatea companiei. Ştiu că sunt mulţi angajaţi şi familiile lor care au nevoie de claritate până la vânzare, care se întreabă dacă de Crăciun vor putea primi banii de salarii de la angajatorul lor sau nu”, a scris şefa diplomaţiei române pe platforma X.

La finele lunii noiembrie, ministrul român al Energiei, Bogdan Ivan, anunţa că trei companii şi-au manifestat intenţia de a achiziţiona activele Lukoil în România. Este vorba despre rafinăria de la Ploiești – Teleajen și reţeaua de benzinării.

