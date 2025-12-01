Imagini cu iz penal la Alba Iulia. Suveraniștii au venit cu steaguri cu Zelea Codreanu

Evenimentele organizate de suveraniști la Alba Iulia s-ar putea lăsa cu dosare penale. A fost afișat un steag cu portretul lui Corneliu Zelea Codreanu.

Steag cu imaginea lui Zelea Codreanu la Alba Iulia

O femeie a apărut la Alba Iulia în apropierea mitingului AUR cu un steag tricolor ce avea în centru portretul criminalului legionar Corneliu Zelea Codreanu, după cum arată o imagine postată pe rețelele sociale.

Mai mulți lideri AUR au promovat de-a lungul timpului imaginea Mișcării Legionare, o mișcare criminală care a promovat asasinatul politic și holocaustul împotriva evreilor și a făcut sute de victime în perioada interbelică.

De altfel, și Călin Georgescu este judecat chiar pentru propagandă legionară.

Pe 2 iulie 2025, procurorii Parchetului General au anunțat că l-au trimis în judecată pe în dosarul de propagandă legionară. Concret, anchetatorii l-au acuzat de promovarea cultului unor persoane vinovate de crime de război, dar și de promovarea de idei și concepții legionare, cu referire la Ion Antonescu, fostul conducător al statului din perioada septembrie 1940-august 1944, și la Codreanu, fostul lider legionar.

Zelea Codreanu, comemorat la Tâncăbești

Cu o zi înainte de Ziua Națională, Corneliu Zelea Codreanu a fost comemorat la Tâncăbești.

Câteva zeci de persoane au mers să-l comemoreze pe Codreanu, în locul unde a fost asasinat în urmă cu 87 de ani.

Comemorarea se desfăşoară anual, din anul 1994, pe locul unde Codreanu şi alţi 14 legionari au fost asasinaţi în noaptea de 29-30 noiembrie 1938. Deşi astfel de manifestaţii sunt interzise de lege din 2002 ele au continuat nestingherite.