Încă un eșec pentru proiectul „România educată”: Nicio universitate din România nu se află în primele 500. Cum arată topul celor mai bune instituții de învățământ superior din lume

Nicio instituție de învățământ superior din România nu se află printre primele 500, potrivit unui top anunțat la The World Academic Summit. Este un bilanț dezastros pentru învățământul românesc și mai ales pentru mult trâmbițatul proiect “România educată”, de care s-a agățat președintele Klaus Iohannis.

Eșec total pentru proiectul România educată

Clasamentul reprezintă o palmă dură pentru învățământul românesc și are loc în condițiile în care ceea ce se dorea un proiect de țară lansat cu surle și trâmbițe de la Cotroceni își dovedește pe zi ce trece eșecul. Aceste rezultate vin după scandalurile de plagiat interminabile care au vizat membrii guvernului Ciucă dar și după proiectele de legi ale Educației criticate virulent de cadrele didactice și de către reprezentanții elevilor.

Evaluarea universităților oferă o radiografie dură pentru universitățile din România și reflectă lipsa investițiilor în cercetare, tehnicile învechite de predare sau lipsa perspectivelor internaționale.

Clasamentul, anunțat la The World Academic Summit, desfășurat zilele trecute la New York, include o listă de 1.799 de universități din 104 țări – este, așadar, cea mai diversă și mai mare analiză a instituțiilor de învățământ superior din lume, potrivit THE.

Evaluarea universităților se bazează pe un total de 13 indicatori care măsoară performanța unei instituții în cinci domenii: predare (mediu de învățare), cercetare (volum, venit și reputație), citare (influența cercetării), perspective internaționale (personal, studenți și cercetare) și venituri din industrie (transfer de cunoștințe). Clasamentul din acest an a analizat peste 121 de milioane de citate din peste 15,5 milioane de publicații de cercetare și a inclus răspunsuri la sondaje de la 40.000 de cercetători din întreaga lume. Oxford, prima de șapte ani Top 10 universități:

Oxford (Marea Britanie), Harvard (SUA) și Cambridge (Marea Britanie) sunt primele trei universități în ierarhia realizată de revista britanică Times Higher Education (THE), înființată în 1971. Prima instituție românească de învățământ superior din top este Academia de Studii Economice (ASE) din București, plasată abia pe locurile 501-600.

Locul 1: Universitatea din Oxford (Marea Britanie)

Locul 2: Universitatea Harvard (SUA)

Locul 3: Universitatea din Cambridge (Marea Britanie)

Locul 4: Universitatea Stanford (SUA)

Locul 5: Massachusetts Institute of Technology MIT (SUA)

Locul 6: Institutul de Tehnologie din California (SUA)

Locul 7: Universitatea Princeton (SUA)

Locul 8: Universitatea din California, Berkeley (SUA)

Locul 9: Universitatea Yale (SUA)

Locul 10: Imperial College London (Marea Britanie)

Universitatea Oxford are un punctaj total de 96,4. Se află în fruntea clasamentului pentru al șaptelea an consecutiv.

Universitatea Harvard rămâne pe locul doi, iar Cambridge sare de pe locul cinci pe podium.

ASE, prima universitate din România

Top universități românești în clasamentul THE: Locul 501-600: ASE București (universitățile aflate pe locurile 501-600 nu mai sunt diferențiale, fiind trecute toate pe „locul 501-600”, lucru valabil și mai jos în clasament)

Locul 801-1.000: Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca Locul 1001-1200: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava Locul 1201-1500: Universitatea București, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca