Ionuț Moșteanu, noi detalii despre sistemul SHORAD-VSHORAD cu care se va dota armata: „Este un sistem similar cu Iron Dome-ul” (VIDEO)

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat joi în emisiunea “Politica zilei”, cu Ioana Constantin, că România nu cumpără sistemul Iron Dome, așa cum s-a anunțat inițial, ci “un sistem similar cu Iron Dome-ul”.

Ionuț Moșteanu a oferit detalii despre contractul pentru sistemul SHORAD-VSHORAD (apărare antiaeriană împotriva amenințărilor cu rază scurtă și foarte scurtă, n.r.) cu care se va dota armata română:

“Limbajul militar e destul de tehnic și am vrut să explic, într-un mod ușor de înțeles, pentru marea parte a populației, ce sunt alea. Că se vorbea de rachete, Shorad, V-Shorad, dacă au de cineva…rază scurtă, foarte scurtă și așa mai departe. Pentru cei care lucrează în domeniu, pare ceva absolut normal. Și am dat exemplu, am zis un sistem similar cu Iron Dome-ul.

Ăla e un sistem, e o integrare. Rafael este furnizorul, care a integrat în Iron Dome mai multe sisteme de rachete. Un sistem de apărare antiaeriană are niște sisteme de rachete, de la rază scurtă, la rază medie sau scurtă și foarte scurtă, diverse tipuri de rachete, care au un centru de comandă, sau mai multe centre de comandă și control, niște radare, care fac ele așa frumos, depistează drone sau ce mai depistează ele rachete și pur și simplu lansează spre ele să le dea jos niște rachete în funcție de distanța și de mărimea”.

Sistemul va putea integra și alte tipuri de rachete în viitor, a mai precizat Ionuț Moșteanu:

“Noi ne apărăm. Noi nu luăm armament să atacăm pe alții. Să fim suficient de apărați dacă îi vine cuiva, se mai trezește un Putin sau un viitor Putin, mai știm noi cine, îi vin idei, luăm echipamente pentru a ne apăra. Este același fabricant, același integrator de sistem. Va fi un sistem cumva similar din punctul ăsta de vedere cu Iron Dome-ul, va fi un sistem care va putea integra și alte tipuri de rachete în viitor. Cu același centru de comandă și control, dacă armata română și împreună cu partenerii NATO, peste 5 sau 7 ani vor spune că s-ar putea să avem și provocarea asta, ok, și în acest sistem mai putem integra un alt tip de rachete, că sunt mobile, că sunt fixe. Și e un lucru de care România are nevoie pentru a descuraja orice atacuri, pentru a-și apăra infrastructura critică pe care o avem de apărat”.