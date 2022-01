Ionuț Stroe: Partidului Național Liberal îi revin 18 poziții de prefect și 33 de poziții de secretar de stat. Nu am discutat de nume (VIDEO)

PNL a stabilit marți o formulă politică pentru împărțirea posturilor de prefect și de secretar de stat care îi revin ca urmare a algoritmului de reprezentare a celor trei partide de guvernământ, a anunțat purtătorul de cuvânt al liberalilor, deputatul Ionuț Stroe.

Partidului Național Liberal îi revin 18 poziții de prefect și 33 de poziții de secretar de stat, spune Ionuț Stroe

„Partidul Național Liberal a stabilit astăzi o formulă politică de împărțire echilibrată a posturilor de prefecți și a pozițiilor de secretari de stat care revin Partidului Național Liberal urmare a algoritmului de reprezentare a celor trei partide de guvernământ în România. Este un pas pe care am vrut să îl facem acum, după ce, evident, am epuizat prioritatea zero a coaliției de guvernământ, și anume adoptarea Legii bugetului de stat, tocmai pentru a asigura o bună funcționare și o fluidizare a procesului de conducere a aparatului public central de stat și a administrației publice locale”, a declarat purtătorul de cuvânt al PNL.

El a explicat că este vorba despre „o formulă de calcul care, în primul rând, ține cont de ponderea fiecărui partid în cadrul coaliției de guvernământ”.

„Pe cale de consecință, Partidului Național Liberal îi revin 18 poziții de prefecți și 33 de poziții de secretari de stat. Pentru Partidul Național Liberal, este în esență o reașezare, aș putea spune, pentru că nu este vorba de o schimbare din temelii, nu este vorba neapărat de noi nominalizări pentru toate aceste poziții, pentru că mulți din cei care vor ocupa aceste posturi deja se regăsesc în funcție, sunt deja la post și nu se pune problema unor noi nominalizări. Celor care, din păcate, vor părăsi aceste poziții le mulțumim și cu siguranță ne vom putea baza pe ei și pe expertiza lor și în viitor, în alte funcții din zona administrației publice centrale sau locale”, a adăugat Ionuț Stroe.

Liberalilor susține că nu s-a discutat despre nume.

„Nu am discutat de nume, ci doar de repartizarea acestor funcții la nivelul organizațiilor politice din județe. Evident că pe lângă acest criteriu care ține de buna și corecta reprezentare echilibrată a tuturor partidelor, a contat enorm de mult activitatea celor care până acum au fost în funcție, adică modul în care a fost apreciată performanța lor în aceste funcții, a contat foarte mult mapa profesională a fiecăruia dintre ei și, bineînțeles, au contat și negocierile locale ale partidelor de guvernământ, care au stabilit la nivel local ocuparea anumitor poziții pentru fiecare”, a mai precizat Ionuț Stroe.