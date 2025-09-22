B1 Inregistrari!
Kelemen Hunor avertisment înainte de decizia CCR pe pensiile magistraților. Cât mai rezistă guvernul Bolojan

Adrian Teampău
22 sept. 2025, 23:11
Kelemen Hunor, președintele UDMR. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Avertismentul lui Kelemen Hunor
  2. Ce ar trebui să facă guvernul în caz de eșec
  3. Kelemen Hunor confirmă că Bolojan intenționa să demisioneze

Kelemen Hunor crede că vor fi probleme la guvern și în coaliție, în cazul în care legea pensiilor magistraților pică la controlul de constituționaitate. CCR va analiza miercuri legea pe care și-a asumat răspunderea Ilie Bolojan.

Avertismentul lui Kelemen Hunor

Declararea proiectului privind pensiile magistraților ca neconstituțional va da prost pentru coaliția de guvernare și pentru guvernul condus de Ilie Bolojan. Este opinia președintelui UDMR, Kelemen Hunor. Potrivit spuselor sale, după decizia CCR apar câteva posibilități, nu foarte multe. Cea mai bună variantă pentru guvern ar fi ca legea să fie declarată constituțională. Atunci, merge la președinte pentru promulgare, care o poate promulga sau o poate trimite în parlament pentru reexaminare.

„A doua posibilitate este să fie declarată neconstituţională, pe fond, pe formă, o bucăţică, întreaga lege, un articol, două. Şi a treia posibilitate – o amânare.(…) Deci eu cred că una dintre cele trei posibilităţi se va întâmpla. Probabil că în acest moment soluţia mai bună ar fi ori declararea constituţională a legii, ori o amânare”, a arătat Kelemen Hunor.

În cazul în care legea va pica la Curtea Constituțională, legitimitatea coaliției va fi foarte șubrezită. În acel moment, spune Kelemen Hunor, este greu să mai justifice în fața oamenilor măsurile de austeritate, în condițiile în care nu se poate legifera în cazul magistraților

„Fiindcă, în momentul în care legea ar pica la Curtea Constituţională, legitimitatea coaliţiei va fi extrem, extrem de şubrezită. A coaliţiei, guvernului. Deci guvernul a luat această decizie, dar în spatele guvernului există o coaliţie. Nu mai poţi să ieşi în faţa oamenilor şi să explici toate celelalte măsuri, spunând: «Am încercat toate variantele, toate formele şi nu putem legifera în această zonă unde e vorba de vârsta de pensionare». Şi acolo într-adevăr, asta e o reformă”, a declarat Kelemen Hunor la Euronews România.

Ce ar trebui să facă guvernul în caz de eșec

Întrebat dacă legea privind pensiile magistraților a adus o presiune din partea corpului judecătorilor, Kelemen Hunor a recunoscut. El a spus că o astfel de presiune și influențe apar de fiecare dată când se propun astfel de proiecte legislative. Liderul UDMR a precizat Ilie Bolojan poate să demisioneze sau poate să rămână în funcția de premier.

„Eu nu vorbesc de demisie, fiindcă poate să rămână coaliţia, poate să rămână Bolojan, poate să rămână cu un alt premier, aceaşi coaliţie. Problema e, când eu spun de legitimitate, nu spun în sensul politic, pur şi simplu, cum vei acţiona? Ce credibilitate vei avea în faţa societăţii când n-ai putut să rezolvi o chestiune care este considerată injustă de societate, nedreaptă. Atunci ce legitimitate ai să mai pui pentru alte categorii economice, sociale, de orice natură, reforme, schimbări?

Asta este problema – de credibilitate, că dacă noi am fi acum într-o situaţie, din punct de vedere al bugetului şi din punct de vedere economic, extrem de bună, cu o creştere economică şi cu un deficit sub control, sub 3%, n-am avea o problemă. Pică, hai că mai vedem cum facem. Dar există o presiune de a face reforme, de a aduce venituri, de a tăia cheltuieli. În foarte multe domenii oamenii sunt afectaţi, de la învăţământ, la sănătate şi aşa mai departe. Şi aici e o categorie care nu poate fi atinsă de nimeni şi în niciun fel”, a explicat liderul UDMR.

Kelemen Hunor confirmă că Bolojan intenționa să demisioneze

Întrebat dacă premierul Bolojan a pus problema retragerii sale în cazul în care legea pensiilor nu trece de Curtea Constituţională, liderul UDMR a răspuns că a existat la un moment dat această intenţie.

„Au fost câteva declaraţii în presă, în care şi Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu şi cu mine am spus că ar fi o problemă pentru a continua reformele sub ritmul pregătit şi lansat, dar nu ştiu eu de astfel de intenţii directe şi imediate şi nici nu cred că este cazul. Cel puţin din partea noastră, a coaliţiei, este contraproductiv să vorbesc despre demisia premierului şi când e cazul şi când nu e cazul. Da, a fost acum vreo două, trei săptămâni, patru săptămâni, nu mai ştiu exact când, când era acel pachet şi, într-adevăr, Bolojan a spus la un moment dat: «Dacă nu se poate, atunci continuaţi fără mine».

Asta poţi să faci o dată. A doua oară nu e bine s-o faci, că nimeni nu te mai opreşte. Deci eu nu cred şi nu e momentul să discutăm, eu nu discut despre demisia lui Bolojan, nu discut despre coaliţie şi soarta coaliţii, această coaliţie trebuie să meargă mai departe, dar o decizie a Curţii Constituţionale ne-ar bloca în ceea ce priveşte măsurile care trebuie luate şi trebuie luate echilibrat. (…) Legitimitatea coaliţiei Guvernului, în acest sens, nu juridic, nu ca şi majoritate, ci pur şi simplu din punct de vedere politic, ce vom face, cum vom face reforme, cum vom lua măsuri nepopulare, va suferi”, a transmis Kelemen Hunor.

