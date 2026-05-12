B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Românii au început să se contrazică din cauza unei întrebări simple. Care este orașul care a ieșit pe primul loc?

Românii au început să se contrazică din cauza unei întrebări simple. Care este orașul care a ieșit pe primul loc?

Flavia Codreanu
12 mai 2026, 23:56
Românii au început să se contrazică din cauza unei întrebări simple. Care este orașul care a ieșit pe primul loc?
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Care este cel mai frumos oraș din România
  2. Câți români mizează pe Oradea
  3. La ce concluzie au ajuns internauții

Care este cel mai frumos oraș din România? Este întrebarea care a provocat o adevărată dezbatere pe rețelele de socializare. Românii au încercat să decidă cine merită primul loc în clasament.

Care este cel mai frumos oraș din România

În cadrul dezbaterilor din comentarii, Brașovul a fost menționat de nenumărate ori drept favorit. Totuși, nici localitățile mai mici nu au fost uitate, Sighișoara fiind apreciată pentru farmecul său medieval și dimensiunile reduse care îi oferă o atmosferă caldă.

„Sighișoara. Small but cute. Fără doar și poate Brașov Are problemele lui, dar la capitolul frumusețe nu se compară cu niciun oraș din țară”, a comentat cineva pe Reddit.

Câți români mizează pe Oradea

Oradea a fost și ea lăudată de mulți dintre cei care au participat la discuție, fiind considerată de unii peste orașele din Transilvania.

Discuția s-a mutat rapid către o comparație între orașele de la câmpie și cele de la munte, unii considerând că natura oferă un avantaj vizual Brașovului. În același timp, Iași, Timișoara sau Bistrița au fost menționate de cei care au explorat țara la pas pentru o experiență cât mai reală.

„Dacă nu iei în calcul munții de lângă Brașov, Oradea e peste. Depinde dacă ne raportăm la estetica generală cu natura inclusă, și atunci astea de la câmpie nu au șanse, sau strict la oraș în sine, caz în care Oradea mi se pare cel mai frumos”, a explicat un internaut.

La ce concluzie au ajuns internauții

Deși mulți au încercat să facă topuri clare, o parte dintre utilizatori au susținut că frumusețea este subiectivă și depinde de mai mulți factori precum: restaurantele, parcurile sau nivelul de trai, scrie Click.

Chiar și Bucureștiul a fost menționat pentru arhitecturile sale, deși a pierdut puncte la capitolul întreținere și coerență în comparație cu Sibiul sau Timișoara.

„Nu există cel mai frumos. Toate au plusuri și minusuri. Trebuie să iei în considerare toate aspectele acelui oraș: trafic, restaurante, oportunități de angajare, afaceri, mall-uri, parcuri, zone de agrement, aeroport, temperamentul oamenilor, rata criminalității, nivelul de trai etc.”, a scris un alt utilizator.

Tags:
Citește și...
Primăria Capitalei pornește lupta împotriva țânțarilor în tot orașul. Unde încep primele intervenții (FOTO)
Știri Locale
Primăria Capitalei pornește lupta împotriva țânțarilor în tot orașul. Unde încep primele intervenții (FOTO)
Rogobete: Cele trei spitale regionale au intrat oficial în faza de construcție. Contractul pentru unitatea medicală din Cluj a fost semnat
Eveniment
Rogobete: Cele trei spitale regionale au intrat oficial în faza de construcție. Contractul pentru unitatea medicală din Cluj a fost semnat
Clujul se pregătește pentru două competiții europene majore. Orașul își consolidează statutul pe harta handbalului continental
Eveniment
Clujul se pregătește pentru două competiții europene majore. Orașul își consolidează statutul pe harta handbalului continental
Lacul Herăstrău va fi golit pentru lucrări majore de consolidare, anunță Ciprian Ciucu. Când ar putea începe șantierul din Parcul Regele Mihai I
Eveniment
Lacul Herăstrău va fi golit pentru lucrări majore de consolidare, anunță Ciprian Ciucu. Când ar putea începe șantierul din Parcul Regele Mihai I
Lucrările la Planșeul Unirii au depășit 60% din întregul proiect. Ce mesaj politic au transmis împreună Daniel Băluță și Ciprian Ciucu
Eveniment
Lucrările la Planșeul Unirii au depășit 60% din întregul proiect. Ce mesaj politic au transmis împreună Daniel Băluță și Ciprian Ciucu
Captură de peste 21.000 de țigarete la Calafat după un control de tip blitz în trafic. Unde au fost găsite pachetele (FOTO)
Știri Locale
Captură de peste 21.000 de țigarete la Calafat după un control de tip blitz în trafic. Unde au fost găsite pachetele (FOTO)
Un nou cutremur a fost înregistrat în România. Ce intensitate a avut și unde a fost simțit
Știri Locale
Un nou cutremur a fost înregistrat în România. Ce intensitate a avut și unde a fost simțit
Alunecare de teren în Vaslui, trei locuințe au rămas izolate. Ce au găsit echipele de intervenție la fața locului (FOTO)
Știri Locale
Alunecare de teren în Vaslui, trei locuințe au rămas izolate. Ce au găsit echipele de intervenție la fața locului (FOTO)
Scurgere de gaze și trafic blocat complet pe Șoseaua Berceni din Capitală. Când revine alimentarea pentru clienții afectați (VIDEO)
Știri Locale
Scurgere de gaze și trafic blocat complet pe Șoseaua Berceni din Capitală. Când revine alimentarea pentru clienții afectați (VIDEO)
Primăria Capitalei a început ofensiva împotriva zgomotului din Centrul Vechi. Ce amenzi au primit localurile care nu au respectat liniștea publică
Știri Locale
Primăria Capitalei a început ofensiva împotriva zgomotului din Centrul Vechi. Ce amenzi au primit localurile care nu au respectat liniștea publică
Ultima oră
00:04 - Misterul scufundării unei nave rusești în apropierea coastelor Spaniei. Suspiciuni că transporta reactoare nucleare pentru submarine către Coreea de Nord. Investigație CNN
23:52 - Vreme extremă în România după furtuni violente și inundații locale. Ce județe rămân sub cod galben
23:27 - Ce se întâmplă în realitate între Lora și soțul ei după ce s-a zvonit că artista a rămas singură
23:13 - Plecare din administrația Trump. Şeful Agenţiei pentru alimente şi medicamente (FDA) a demisionat
23:07 - Sute de salariați de la Apele Române protestează în fața instituției și a Ministerului Mediului. Ce acuzații aduc liderii sindicali
22:58 - „Este o bătălie pe care o vom pierde” avertizează Demi Moore cu privire la viitorul industriei cinematografice
22:44 - Festivalul de la Cannes a fost deschis de actrițele Jane Fonda și Gong Li. Regizorul Peter Jackson, recompensat cu Palme d’honneur (VIDEO)
22:25 - Bonnie Tyler luptă pentru recuperare după intervenția chirurgicală. Ce se întâmplă cu spectacolele programate în Europa
22:22 -   Un tânăr din Caraș-Severin a fost arestat după ce a profitat de o fetiță de 14 ani
22:02 - Kaja Kallas vede o oportunitate pentru încheierea războiului din Ucraina. Punctul vulnerabil al lui Vladimir Putin