Care este cel mai frumos oraș din România? Este întrebarea care a provocat o adevărată dezbatere pe rețelele de socializare. Românii au încercat să decidă cine merită primul loc în clasament.

În cadrul dezbaterilor din comentarii, Brașovul a fost menționat de nenumărate ori drept favorit. Totuși, nici localitățile mai mici nu au fost uitate, Sighișoara fiind apreciată pentru farmecul său medieval și dimensiunile reduse care îi oferă o atmosferă caldă.

„Sighișoara. Small but cute. Fără doar și poate Brașov Are problemele lui, dar la capitolul frumusețe nu se compară cu niciun oraș din țară”, a comentat cineva pe Reddit.

Câți români mizează pe Oradea

Oradea a fost și ea lăudată de mulți dintre cei care au participat la discuție, fiind considerată de unii peste orașele din Transilvania.

Discuția s-a mutat rapid către o comparație între orașele de la câmpie și cele de la munte, unii considerând că natura oferă un avantaj vizual Brașovului. În același timp, Iași, Timișoara sau Bistrița au fost menționate de cei care au explorat țara la pas pentru o experiență cât mai reală.

„Dacă nu iei în calcul munții de lângă , Oradea e peste. Depinde dacă ne raportăm la estetica generală cu natura inclusă, și atunci astea de la câmpie nu au șanse, sau strict la oraș în sine, caz în care Oradea mi se pare cel mai frumos”, a explicat un internaut.

La ce concluzie au ajuns internauții

Deși mulți au încercat să facă topuri clare, o parte dintre utilizatori au susținut că frumusețea este subiectivă și depinde de mai mulți factori precum: restaurantele, parcurile sau nivelul de trai, scrie .

Chiar și Bucureștiul a fost menționat pentru arhitecturile sale, deși a pierdut puncte la capitolul întreținere și coerență în comparație cu Sibiul sau Timișoara.

„Nu există cel mai frumos. Toate au plusuri și minusuri. Trebuie să iei în considerare toate aspectele acelui oraș: trafic, restaurante, oportunități de angajare, afaceri, mall-uri, parcuri, zone de agrement, aeroport, temperamentul oamenilor, rata criminalității, nivelul de trai etc.”, a scris un alt utilizator.