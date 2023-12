Kelemen Hunor: Cei doi parteneri au zis că au împărțit toate ministerele între PSD și PNL. PNL nu poate renunța nici la Dezvoltare, nici la Mediu. Aici lucrurile se opresc, nu am reușit să ajungem la un consens (VIDEO)

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat marți seară că nu a reușit să ajungă la un acord cu PSD și PNL, întrucât liberalii nu sunt dispuși să renunțe nici la Ministerul Dezvoltării, nici la cel al Mediului.

UDMR nu a reușit să ajungă la un consens cu PSD și PNL, anunță Kelemen Hunor

„În acest moment, am impresia că și urmărirea, respectarea acordului se referă doar la rotația premierilor. În rest, totul este în aer și, mai mult, cei doi parteneri au zis că ei au împărțit toate ministerele între Partidul Social Democrat și între Partidul Național Liberal. Au spus că ei renunță la două ministere pentru UDMR. Logic, lucrurile aici scapă într-o prăpastie. Dacă suntem în trei, dacă mergem pe un acord semnat în 2021, și e logic să facem acest lucru în ceea ce privește rocada, și dacă respectăm cuvântul dat, trebuie să mergem pe această linie.

Noi, acum aproape o săptămână, am discutat și colegii au zis că nu putem continua nici cu Ministerul Dezvoltării, nici cu Ministerul Mediului. Eu am spus că nu e corect, fiindcă avem rezultate la cele două ministere, avem rezultate recunoscute, se văd aceste rezultate și am lucrat profesionist, am lucrat transparent, am lucrat predictibil și extrem de serios la toate ministerele, dar acum vorbim despre cele două ministere fiindcă Sportul a dispărut din schemă, ca și IMM-urile, și Turismul, la o altă discuție anterioară.

Astăzi am mai făcut un pas, am spus că trebuie să arătăm flexibilitate, această coaliție trebuie să meargă mai departe, schimbăm oferta și spunem că mergem cu Mediul și alegem un alt minister pe lângă Mediu. Dacă au nevoie de Ministerul Dezvoltării, atunci, OK, renunțăm la acest minister, cu toate că nu există niciun argument pentru a lăsa acest minister după doi ani și jumătate (…). Nu s-a putut nici această variantă. Partidul Național Liberal are, după negocierile cu Partidul Social Democrat, atât Ministerul Dezvoltării, cât și Ministerul Mediului, nu poate renunța la niciunul dintre cele două ministere.

În acest moment, aici, sigur, lucrurile se opresc, fiindcă pur și simplu nu am reușit să ajungem la un consens. Regret enorm de mult”, a declarat Kelemen Hunor.