Acasa » Politică » Răspunsul ferm al lui Kelemen Hunor, întrebat dacă premierul Ilie Bolojan va fi schimbat: „Este o criză permanentă în această Coaliție”

Ana Maria
03 feb. 2026, 22:02
Sursa Foto: Facebook/ Kelemen Hunor
Cuprins
  1. Kelemen Hunor, despre schimbarea premierului: Există riscul ruperii Coaliției sau înlocuirii lui Bolojan?
  2. Cine ia, în final, decizia în Coaliție
  3. Există înțelegere între liderii Coaliției pe marile reforme?

Președintele UDMR a fost întrebat despre schimbarea premierului Ilie Bolojan. Kelemen Hunor, a declarat, la Antena 3 CNN, că tensiunile din interiorul Coaliției nu sunt o noutate și că alianța aflată la guvernare traversează, practic, o stare de criză încă de la constituire. Potrivit acestuia, conflictele dintre partenerii de guvernare au apărut chiar din primele zile, iar diferențele de viziune continuă să se manifeste pe mai multe paliere.

Întrebat direct dacă actuala Coaliție se află într-un moment dificil, liderul UDMR a răspuns tranșant: „Este o criză. Nu e o noutate.”

Kelemen Hunor, despre schimbarea premierului: Există riscul ruperii Coaliției sau înlocuirii lui Bolojan?

Kelemen Hunor a exclus scenariul destrămării Coaliției sau al înlocuirii premierului Ilie Bolojan, chiar și în contextul unei eventuale noi moțiuni de cenzură.

Nu. Despre asta nu discutăm. Nu e vorba de așa ceva. Dar este o criză permanentă în această Coaliție de când s-a format. Ați văzut din prima zi au fost ciocniri. Nu vreau să comentez mai mult, fiindcă oamenii văd și fără comentariile mele ce se întâmplă.”, a declarat liderul UDMR, la Antena 3 CNN.

Cine ia, în final, decizia în Coaliție

Deși recunoaște existența mai multor puncte de vedere în interiorul alianței, liderul UDMR a subliniat că, în arhitectura instituțională a statului român, decizia finală îi aparține premierului. Cu alte cuvinte, chiar dacă negocierile din Coaliție sunt uneori tensionate, responsabilitatea politică majoră rămâne la șeful Guvernului.

Există înțelegere între liderii Coaliției pe marile reforme?

Kelemen Hunor a admis că nivelul de cooperare diferă de la un domeniu la altul.

Pe anumite subiecte, da, pe alte subiecte mai greu. Ați văzut pe administrația centrală și locală de cinci luni de zile și acum avem un pachet finalizat de ceva vreme.”, a explicat președintele UDMR.

În ceea ce privește reformele economice, liderul UDMR a amintit angajamentele asumate de partidele din Coaliție:

Dar noi am promis, nu altcineva. Coaliția PSD-PNL, USR și cu noi că mergem și cu pachetul economic împreună, nu altcineva a promis. Noi toți am spus că trebuie să meargă împreună. Acum asta este situația, trebuie să punem și pachetul economic.”, a mai spus Kelemen Hunor.

