Kelemen Hunor (UDMR): Nu pot să explic nici opiniei publice, nici colegilor, nici mie de ce trebuie să renunț la Dezvoltare / Sunt șase ministere unde eu nu am acces

Vicepremierul Kelemen Hunor, liderul UDMR, a sugerat miercuri seară că partidul său nu va renunța la Ministerul Dezvoltării, unul care gestionează bugete importante, și susține că există șase ministere unde nu are acces, fiind vorba cel mai probabil despre cele care fac parte dn Consiliul Suprem de Apărare a Țării (Internele, Apărarea, Externele, Justiția, Economia și Finanțele), potrivit .

Ce a spus Kelemen Hunor (UDMR) despre negocierile din coaliție

Coaliția negociază formarea viitorului guvern, iar ultima variantă discutată prevede preluarea Ministerului Dezvoltării – condus în prezent de Cseke Attila de la UDMR – de către Nicolae Ciucă de la PNL. Propunerea i-ar fi făcut pe cei de la UDMR să iasă de la negocieri.

Întrebat la Europa FM dacă ar fi dispuși cei de la UDMR să renunțe la Dezvoltare, Kelemen Hunor a declarat: „Eu am avut oferte. Eu nu pot să explic nici opiniei publice, nici colegilor, nici mie de ce trebuie să renunț la Dezvoltare. Ponderea se calculează diferit. Nu este una matematică, ci una politică. Am făcut asta și în 2021 și 2020. Sunt șase ministere unde eu nu am acces. […] Eu cred că noi ne-am făcut treaba și cred că chestia asta cu ponderea matematică este…”.

„A mai spus un coleg al meu, a fost la un moment dat un singur argument, că așa este în politică. Ok, așa este în politică, dar doi ani și jumătate cred că am fost extrem de responsabili, echilibrați și am vrut să demonstrăm că suntem în stare să gestionăm portofolii grele”, a adăugat Kelemen Hunor.

Întrebat ce o să facă UDMR în aceste condiții și ce o să „tragă”, Kelemen Hunor a spus: „Cum eu nu trag din primul etaj niciun minister, cam asta este procedura, nu este niciun secret. Deci așa s-a discutat de fiecare dată. Nu este o noutate pentru acest Guvern. Apoi, fiecare cu procentele și echilibrările. Vom vedea ce o să facem, dar eu nu am argumente să spun că am renunțat la Dezvoltare că ce…?”.