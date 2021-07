Klaus Iohannis a semnat decretul privind revocarea lui Alexandru Nazare din funcția de ministru al Finanțelor. Premierul Florin Cîțu a preluat interimatul

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat joi decretele privind revocarea lui Alexandru Nazare din funcția de ministru al Finanțelor și preluarea interimatuluid e către premierul Florin Cîțu:

Decret de revocare din funcția de membru al Guvernului a domnului Alexandru Nazare, ministrul finanţelor;

Decret de desemnare a domnului Florin-Vasile Cîţu, prim-ministru, ca ministru al finanțelor, interimar.

Premierul Florin Cîțu l-a remaniat pe Alexandru Nazare

Premierul Florin Cîțu a anunțat joi că a trimis la Palatul Cotroceni cererea de revocare a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Premierul a preluat interimatul la ministerul de Finanțe până când se va nominaliza o nouă persoană. Florin Cîțu a invocat întârzierea mai multor proiecte importante

„Am avut o discuție cu liderii coaliției, marți seara, în care am anunțat că am cerut demisia ministrului Finanțelor Publice. Acesta a anunțat că nu își dă demisia și ar prefera să fie revocat. Astăzi după încă o discuție cu liderii coaliției, am trimis președintelui Iohannis cererea de revocare a domnului Alexandru Nazare din funcția de ministru al Finanțelor.

De asemenea, am trimis și propunerea de interimar ca acesta să fiu eu. Domnul ministru Nazare a avut posibilitatea să își dea demisia a preferat să fie revocat. Toți liderii coaliției au fost informați încă de marți seara”, a spus premierul Florin Cîțu.

Cine va fi viitorul ministru de Finanțe

Pe de altă parte premierul Florin Cîțu a anunțat că va prelua interimatul și că în acest moment nu există o variantă pentru preluarea portofoliului.

Cu toate acestea surse din presă au invocat deja numele lui Dan Vîlceanu, președinte PNL Gorj, ca posibil înlocuitor al lui Alexandru Nazare.