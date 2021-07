Florin Cîțu, despre motivele remanierii lui Alexandru Nazare: „Avem proiecte întârziate care vizează atragerea de fonduri europene și lupta împotriva evaziunii”/”Nu avem în acest moment o propunere pentru un nou ministru”

Premierul Florin Cîțu a explicat în detaliu care au fost motivele care au stat la baza deciziei de remaniere a lui Alexandru Nazare din funcția de ministru de Finanțe. Premierul a subliniat că au existat mai multe proiecte întârziate:

“Decizia am luat-o după o analiză pe care am făcut-o la 6 luni. Astăzi vorbim despre ministerul Finanțelor. Ceea ce am spus este că avem proiecte întârziate la ministerul Finanțelor, proiecte care sunt importante pentru a atrage fonduri europene, cât și pentru eliminarea evaziunii fiscale. Din păcate acolo sunt cele mai multe proiecte întârziate”, a spus premierul.

Acesta a mai precizat că nu există în acest moment o variantă de ministru la Finanțe:

„Eu sunt interimar. În acest moment nu știm cine ar urma să preia mandatul după expirarea interimatului.

În acest moment nu avem nicio propunere pentru ministrul Finanțelor. Proiectele întârziate, ca interimat, mă voi asigura că sunt repornite și vom corecta câteva dintre greșeli imediat”.

Premierul a mai spus că proiectele întârizate vizează atragerea de fonduri europene și lupta împotriva evaziunii:

„Întârzierea unor proiecte, unele dintre ele ajută la eliminarea evaziunii, altele sunt proiecte la care lucram și în trecut și care ajută la implementarea proiectelor prin fonduri europene.

Miza este o guvernare bună în interesul cetățenilor, eliminarea evaziunii și atragerea de fonduri europene. Pe mine mă interesează ca acest guvern mă interesează ca acest Guvern să aibă performanță”.