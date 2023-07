Klaus Iohannis: Deciziile luate la summit consemnează, așa cum a pledat România, un angajament sporit al NATO pentru întărirea rezilienței, a securității și a capacităților de apărare ale Republicii Moldova (VIDEO)

Deciziile luate la consemnează, așa cum a pledat România, un angajament sporit al Alianței pentru întărirea rezilienței, a securității și a capacităților de apărare ale Republicii Moldova, a declarat Președintele României, Klaus Iohannis, miercuri, la finalul evenimentului de la Vilnius.

Klaus Iohannis, declarații despre sprijinul NATO pentru Ucraina și Republica Moldova

România, spune șeful statului, va continua să sprijine Ucraina.

„Eu am susținut un progres clar pentru concretizarea cât mai rapidă a aspirațiilor euroatlantice ale Ucrainei. Astfel, plecând de la deciziile Summitului de la București din 2008, am simplificat procesul de aderare, renunțând la planul de acțiune prevăzut anterior. În același timp, România va continua să sprijine Ucraina atât timp cât va fi necesar până când va câștiga războiul. Dincolo de consolidarea contribuției financiare pentru proiecte de cooperare ale NATO cu acest stat, am subliniat că vom continua să instruim militari ucraineni în cadrul misiunii de asistență militară a Uniunii Europene, în sprijinul Ucrainei”, a declarat Klaus Iohannis.

El a vorbit și despre sprijinul pentru Republica Moldova.

„În cadrul summitului, am reafirmat necesitatea sprijinului consolidat al NATO pentru partenerii vulnerabili, în special pentru Republica Moldova. În acest sens, am pledat pentru susținerea financiară a pachetului de măsuri destinat Republicii Moldova pentru consolidarea capacităților de apărare și creșterea rezilienței. Am anunțat și o nouă contribuție financiară pentru Chișinău pe care o vom transfera la fondul voluntar NATO dedicat acestui stat”, a adăugat Președintele României.

„În același timp, deciziile luate la summit consemnează, așa cum a pledat România, un angajament sporit al NATO pentru întărirea rezilienței, a securității și a capacităților de apărare ale Republicii Moldova”, a mai spus Klaus Iohannis.