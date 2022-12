Klaus Iohannis: Nu va exista un boicot la adresa Austriei din partea statului sau a autorităților publice. Nu așa se tratează astfel de probleme

Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Bruxelles, că nu va exista un boicot la adresa Austriei din partea statului român sau a autorităților publice.

Declarația sa a venit în contextul îndemnurilor la boicot care au fost exprimate de actori privați și publici deopotrivă după decizia Austriei de a vota împotriva aderării României la spațiul Schengen.

Președintele României, care a precizat că la reuniunea Consiliului European, susține că momentul poate fi tratat doar „cu diplomație”.

„Acest moment, după părerea mea, poate fi tratat într-o singură cheie, cu diplomație. Orice altceva, după părerea mea, este exclus. Am auzit în ultimele zile nenumărate opinii, sfaturi ș.a.m.d., și vreau să vă spun foarte clar, nu va exista, deci atenție, nu va exista un boicot la adresa Austriei din partea statului sau a autorităților publice. Nu așa se tratează astfel de probleme”, a declarat Klaus Iohannis.

„Este evident că până aici s-au făcut deja pași importanți și îmi permit să îi recapitulez pe scurt și pe aceștia. Doar în ultimele luni, în decursul acestui an, de când avem un guvern stabil, am reușit, în ordine, să convingem Olanda că România merită să intre în spațiul Schengen. Am convins Suedia, care, după schimbarea de guvern, a fost foarte reticentă, am convins Suedia că îndeplinim toate condițiile și putem să intrăm, repet, pe merit, nu pe milă. În fine, am obținut noi toți, clasa politică românească, o reușită fenomenală, a fost ridicat MCV. După 15 ani, a fost ridicat MCV și, astfel, a fost eliminată probabil cea mai piedică politică în calea integrării în Schengen”, a mai spus el.