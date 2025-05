Lasconi, întrebată dacă la scorul ei au contat pozele pe care le-a publicat: „Poate că ar trebui pentru asta să mulțumească Nicușor” (VIDEO)

Candidata la prezidențiale Elena Lasconi a declarat, după încheierea votării, că „românii au întotdeauna dreptate” și că „iubesc țara asta cu toată ființa mea, mereu o să muncesc pentru români, pentru că pentru mine e o onoare”.

Ea a mai afirmat că nu-și va anula votul în turul 2 și va anunța public pe cine va vota.

Lasconi: Ce s-a schimbat în ultimele 6 luni în instituții? Mi se pare că nimic

„Vreau să vă mulțumesc celor care m-ați votat, vreau să-i felicit pe toți cei 10 contracandidați și vreau să mulțumesc celor care i-au votat. Românii au întotdeauna dreptate. Mă îngrijorează că sunt aproape 50% din cei care au votat care atunci când au ieșit din secții nu au vrut să răspundă la întrebarea dacă votează cu un candidat izolaționist sau cu un pro-european, așa că ne putem aștepta la diferențe”, a declarat Lasconi.

Ea a reproșat apoi că în ultimele luni nu s-a schimbat nimic în funcționarea statului: „Vreau să vă puneți următoarea întrebare: ce s-a schimbat în ultimele 6 luni în instituții, că mi se pare că nimic și nu există nicio responsabilitate privind ce s-a întâmplat anul trecut. Mă bucur că am avut mulți oameni care au fost cu ochii pe alegeri, inclusiv din SUA, și că procesul a fost democratic”.

„Să nu uităm de lupta pe care am dus-o împreună, de faptul că am inspirat oameni de bună credință. Am arătat că sistemul poate avea o fisură și noi am reușit să facem asta anul trecut”, a mai susținut Lasconi.

Lasconi: Am făcut campanie cu 10.000 de euro. Alții au cheltuit zeci de milioane

Întrebată cum își explică faptul că a ajuns de la 19% la dacă au contat pe care le-a postat cu Ponta, Coldea și Nicușor Dan, ea a răspuns: „Poate că ar trebui pentru asta să mulțumească Nicușor”.

„Eu cred că 4% la prezidențiale, cu campanie de 10.000 euro, înseamnă ceva. Alții au cheltuit zeci de milioane de euro. Asta e: lipsa banilor, faptul că nu am reușit să bustez, nu am fost pe televizor cu clipuri etc. Vreau să văd rezultatul numărătorii”, a mai ținut ea să precizeze.

„Credința și speranța e în mine că România va scăpa de acest sistem corupt și putred și infiltrat în toate instituțiile. Voi continua să lupt”, a mai declarat Elena Lasconi.