Președintele Nicușor Dan condiționează promulgarea viitoarei legi a bugetului pe 2026 de respectarea referendumului aprobat de bucureșteni. Este vorba despre consultarea care impune ca bugetele primăriilor de sector să fie aprobate în .

Președintele bagă guvernul în ședință

Pe 24 noiembrie anul trecut, concomitent cu turul I al alegerilor prezidențiale, bucureștenii au votat și pentru inițiat de Nicușor Dan. Actualul președinte, pe atunci primar general, consulta cu privire la procedura de alocare a fondurilor către primăriile de sector. Una dintre cele trei întrebări a fost:

„Sunteți de acord ca repartizarea între Primăria Municipiului București și primăriile de sector a impozitelor pe venit și a taxelor și impozitelor locale colectate de la bucureșteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului București?”

Iar majoritatea locuitorilor municipiului, în proporție de 66,44% au fost de acord, În ciuda rezultatului, Parlamentul și Guvernul PSD-PNL au refuzat să pună în aplicare rezultatul consultării. În acest context, Nicușor Dan susține că va condiționa promulgarea legii bugetului de stat de implementarea rezutatelor referendumului.

„Sunt două componente: Una care ține de Codul Fiscal și în care Parlamentul trebuie să fie pro activ și să schimbe partea de taxe locale. Și una care ține de legea bugetului național care – așa cum e o împărțire între județe și comune, așa este o împărțire între Primăria Capitalei și primăriile de sector. Eu nu o să semnez o lege a bugetului național care să ignore un referendum”, a anunțat Nicușor Dan.

Cum se împart banii în București

Președintnele Nicușor Dan solicită ca bugetul muicipiului București să nu mai fie împărțit direct, prin legea bugetului către primăriile de sector, Trebuie spus că această procedură a fost introdusă de guvernul condus de Adrian Năstase în perioada în care primar general era Traian Băsescu.

Scopul a fost de a-l priva pe primarul general, reprezentant al opoziției, de fondurile necesare administrării orașului. Prin lege, peste capul acestuia, banii erau repartizați direct la Sectoare, unde toți primarii erau PSD. Legea nu a mai fost corectată de atunci, fapt ce a tansformat primarii de sector în adevărați baroni locali care au acces la resurse uriașe,

„Printr-o decizie absolut iresponsabilă de acum 20 de ani, banii s-au luat de la Primăria Capitalei și s-au dus la sectoare și felul acesta nu au fost bani niciodată pentru investiții reale, serioase, linii de tramvai, preluarea metroului, rezolvarea problemei termoficării…Și tocmai din cauza asta orașul arată mai rău decât câteva mari orașe din România”, a spus președintele.

Președintele cere să se revină la vechea lege

Pe vremea când era , Nicușor Dan a reclamat faptul că, Primăria București nu are suficiente fonduri pentru administrarea domeniilor care îi revin. Cea mai mare parte a resurselor sunt împărțite între sectoare, lucru pe care Nicușor Dan vrea să schimbe.

„Banii oraşului nu sunt distribuiţi echitabil. La momentul actual, primăriile de sector primesc mai mulţi bani decât Primăria Generală, deşi aceasta are mai multe responsabilităţi. Pentru mai multe investiţii în Capitală, e nevoie să schimbăm partajarea fondurilor”, scria pe atunci Nicușor Dan.

Premierul Ilie Bolojan a declarat recent că bugetul României pentru 2026 va fi întârziat. Componentele acestuia vor fi elaborat, cel mai probabil la începutul anului viitor, deși legea trebuia adoptată în această perioadă.