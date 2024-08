Liderii USR, reacții publice după atacul PSD la adresa familiei Elenei Lasconi

Ionuț Moșteanu, lider de grup al deputaților USR: PSD-iștii sunt speriați că Elena Lasconi îi suflă în ceafă lui Ciolacu și nu se înțeleg cu Geoană să-și vadă de drum pe alte meleaguri

„Ca lider de grup, în ultimii ani eu am angajat oamenii de la grupul parlamentar de la Camera Deputaților în consultare cu colegii deputați, criteriile fiind – încredere și profesionalism. Am pus întotdeauna pe primul plan membrii USR pentru că cel mai important lucru e să putem avea încredere unii în alții – pentru că acolo la grup decidem chestii importante politic. (…) Pentru mine și nevoile de efort și competență de la grup, faptul că am găsit un coleg avocat cu experiență, membru USR pe care îl văzusem în stradă în campanii, om în care să am încredere și avocat care să muncească pe banii aia a fost ca un cadou, un câștig mare pentru grupul parlamentar. Și un coleg bun”, declară Ionuț Moșteanu.

Cristina Prună, purtător de cuvânt al USR: PSD a mai coborât un nivel pe scara mojiciei: atacă familia principalului contracandidat al lui Marcel Ciolacu

„Marea famiglie pesedistă care a jecmănit și umilit țara asta timp de 35 de ani nu înțelege de ce soțul Elenei Lasconi, care este avocat, lucrează pentru grupul parlamentar USR. Li se pare tare ciudat ca un avocat să livreze servicii juridice. Mâine-poimâine vor fi șocați că un brutar face pâine. Și cum să nu li se pară, când ei au umplut guvernul, parlamentul și aproape întreg statul român cu persoane care nu aveau nicio pregătire pentru jobul respectiv”, declară Cristina Prună.

Material susținut de USR