Povestea din spatele vieții lui Jack Nicholson pare desprinsă dintr-un scenariu de film. Ani la rând, a crezut că femeia pe care o considera soră este, de fapt, mama lui. A aflat adevărul abia la maturitate, într-un mod complet neașteptat. Descoperirea a surprins Hollywoodul și a rămas una dintre cele mai șocante revelații din viața unei vedete.
Povestea lui Jack Nicholson nu e doar surprinzătoare, ci de-a dreptul tulburătoare. Timp de 37 de ani, a trăit convins că femeia pe care o numea soră îi este doar atât, fără să bănuiască adevărul. Totul s-a prăbușit în 1974, în timpul unui interviu pentru revista Time, când o întrebare directă i-a dat viața peste cap: „Este adevărat că sora dumneavoastră June este, de fapt, mama?”
A negat inițial, însă realitatea a devenit imposibil de ignorat după ce Lorraine, singura rudă rămasă în viață, a confirmat totul. Din păcate, adevărul a ieșit la iveală prea târziu. Mama biologică și femeia care îl crescuse muriseră deja. De asemenea, tatăl dispăruse de mult, lăsând în urmă un trecut plin de goluri.
În copilăria lui Jack Nicholson, nimic nu părea ieșit din comun, dar realitatea era cu totul alta. A fost crescut de bunicii săi, pe care i-a considerat părinți. Nu știa că întreaga poveste fusese construită pentru a ascunde un adevăr incomod. June, femeia pe care o știa drept soră, era de fapt mama lui, însă rolurile au fost inversate pentru a evita rușinea într-o societate rigidă, informează onet.pl.
La vremea respectivă, o sarcină în adolescență era privită ca un scandal major, iar familia a preferat să protejeze aparențele cu orice preț. Identitatea tatălui biologic a rămas un mister, în ciuda numeroaselor speculații. Iar actorul nu a insistat să afle mai mult, tratând subiectul cu o detașare surprinzătoare: „Nu mă interesează”.
Momentul în care a aflat adevărul despre propria familie a fost, fără îndoială, unul puternic. Cu toate acestea, Jack Nicholson a susținut că nu l-a doborât, ci doar l-a pus în fața unei realități neașteptate. „A fost un moment dramatic, dar nu m-a distrus. Eram deja format ca om”, a declarat acesta.
Prietenul său apropiat, Peter Fonda, a povestit că actorul a fost vizibil afectat. S-a retras pentru câteva zile, încercând să înțeleagă și să accepte tot ce aflase. Adevărul nu l-a frânt, dar cu siguranță l-a pus față în față cu o parte din sine pe care nu o cunoscuse niciodată.