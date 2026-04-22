B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Ani Crețu, cunoscută ca Urinela din „Vacanța Mare”, s-a schimbat complet. Cum arată acum și cu ce se ocupă actrița (FOTO)

Ana Beatrice
22 apr. 2026, 11:53
Sursă Foto: Captură Video/ YT-
Cuprins
  1. Ce mai face astăzi Urinela din „Vacanța Mare”
  2. Cum privește Ani Crețu viața și cariera în prezent

Ți-o mai amintești pe Urinela, personajul savuros din „Vacanța Mare? În spatele replicilor care făceau o țară întreagă să râdă se afla actrița Ani Crețu. Anii au trecut, iar după încheierea emisiunii, viața ei a luat o altă direcție.

Astăzi, arată spectaculos și complet diferit față de imaginea care a consacrat-o. Mulți dintre cei care o admirau cândva nici nu ar mai recunoaște-o la prima vedere.

Ce mai face astăzi Urinela din „Vacanța Mare”

Puțini sunt cei care nu își amintesc de „Vacanța Mare”, serialul de comedie care a marcat o generație întreagă. Acesta a adus în prim-plan personaje savuroase precum Costel, Leana, Frankfurt, Axinte, Lila sau celebra Urinela.

În anii 2000, Ani Crețu făcea furori pe micile ecrane. Fiecare apariție a sa se transforma într-un moment memorabil pentru public. Astăzi, la 47 de ani, actrița continuă să fie activă, însă într-o formă diferită față de perioada de glorie din televiziune. Nu mai este prezentă în lumina reflectoarelor din zona mainstream. În schimb, s-a dedicat teatrului, acolo unde își exprimă pe deplin pasiunea pentru actorie. În același timp, și-a găsit un echilibru între carieră și viața personală, alegând să acorde mai multă atenție familiei.

Timpul și-a pus amprenta, iar schimbarea ei este clar vizibilă. Cu toate acestea, numele Ani Crețu rămâne strâns legat de umorul care a făcut milioane de români să râdă.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de Ani Cretu (@anicretu)

Cum privește Ani Crețu viața și cariera în prezent

Actrița spune clar că nu s-a îndepărtat niciodată de ceea ce iubește.

„Fac ce am făcut mereu, adică de la 18 ani și jumătate: teatru. Asta în plan profesional. Personal, familie, prieteni, pasiuni. Încerc să trec către maturitate cu decență. Cu prietenii din „Vacanța Mare” am păstrat legătura, normal. Ne leagă mulți ani petrecuți împreună, multe amintiri. Legăturile nu mai sunt la fel de strânse ca în trecut, este și normal, dar când vorbim sau ne vedem, zici că nu au trecut atâția ani. O reluăm de unde am rămas”, a declarat Ani Crețu pentru click.ro.

Recunoaște că îi este dor de energia și efervescența acelor ani, însă este ancorată în prezent și în provocările care vin constant.

„Încerc să trăiesc în prezent. Marea mea luptă cu mine. Nu știu dacă a existat vreo perioadă liniștită în viața mea, de aceea prezentul îmi ocupă atât timpul, cât și mintea. Mereu au apărut provocări pe care le-am acceptat din mers. Viața vine cu de toate, important este cum m-am poziționat de fiecare dată”, a mai spus aceasta.

Tags:
Ultima oră
12:24 - Jack Nicholson a trăit 37 de ani fără să știe că femeia pe care o considera soră era, de fapt, mama lui: „A fost un moment dramatic”
12:11 - Ilie Bolojan nu renunță la scaunul de premier. Ce a discutat cu președintele Nicușor Dan
11:56 - Au vrut să ajungă în Cracovia, dar au aterizat la Craiova. Pățania unei familii din Italia care a greșit zborul: „Vrea cineva să râdă puțin?”
11:47 - DNA a descins la Consiliul Județean Sălaj. Ancheta îl vizează pe președintele Dinu Iancu Sălăjan
11:34 - Ministrul Irineu Darău, la Bruxelles cu șefa de cabinet pe bani publici. Cum a devenit Adriana Miron funcționar public în timp record
11:06 - Vremea o ia razna în România. ANM anunță cod galben și portocaliu de vânt puternic, cu rafale de până la 130 km/h (FOTO)
11:05 - Percheziții DNA la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Procurorii au descins și la baronul PSD Radu Moldovan
10:53 - Serghei Șoigu avertizează unde ar putea interveni Rusia: „Dacă va fi nevoie, va folosi toate metodele disponibile”
10:41 - Condiția crucială impusă de PSD pentru a rămâne la guvernare. Grindeanu, după consultările cu Nicușor Dan: „Am spus soluțiile” (VIDEO, GALERIE FOTO)
10:37 - Semnal de alarmă pe piața muncii din România. Câți români au rămas fără loc de muncă în 2025