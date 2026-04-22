Ți-o mai amintești pe Urinela, personajul savuros din „Vacanța Mare”? În spatele replicilor care făceau o țară întreagă să râdă se afla actrița Ani Crețu. Anii au trecut, iar după încheierea emisiunii, viața ei a luat o altă direcție.
Astăzi, arată spectaculos și complet diferit față de imaginea care a consacrat-o. Mulți dintre cei care o admirau cândva nici nu ar mai recunoaște-o la prima vedere.
Actrița spune clar că nu s-a îndepărtat niciodată de ceea ce iubește.
„Fac ce am făcut mereu, adică de la 18 ani și jumătate: teatru. Asta în plan profesional. Personal, familie, prieteni, pasiuni. Încerc să trec către maturitate cu decență. Cu prietenii din „Vacanța Mare” am păstrat legătura, normal. Ne leagă mulți ani petrecuți împreună, multe amintiri. Legăturile nu mai sunt la fel de strânse ca în trecut, este și normal, dar când vorbim sau ne vedem, zici că nu au trecut atâția ani. O reluăm de unde am rămas”, a declarat Ani Crețu pentru click.ro.
Recunoaște că îi este dor de energia și efervescența acelor ani, însă este ancorată în prezent și în provocările care vin constant.
„Încerc să trăiesc în prezent. Marea mea luptă cu mine. Nu știu dacă a existat vreo perioadă liniștită în viața mea, de aceea prezentul îmi ocupă atât timpul, cât și mintea. Mereu au apărut provocări pe care le-am acceptat din mers. Viața vine cu de toate, important este cum m-am poziționat de fiecare dată”, a mai spus aceasta.