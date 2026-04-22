DNA a descins la Consiliul Județean Sălaj. Ancheta îl vizează pe președintele Dinu Iancu Sălăjan

Adrian Teampău
22 apr. 2026, 11:47
Dinu Iancu Sălăjan Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Descinderi DNA la mai multe locații
  2. Baronul PSD Radu Moldovan vizat de anchetă

Procurorii DNA au descins, în această dimineață în mai multe locații din județele județele Bistrița-Năsăud Cluj, Sălaj, Iași și municipiul București. Cercetările îl vizează, potrivit presei locale, și pe președintele CJ Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu (PNL). 

Descinderi DNA la mai multe locații

Ancheta vizează acuzații de spălare de bani și corupție într-un dosar privind achiziţii de lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Judeţene Bistriţa-Năsăud şi Sălaj. Se fac percheziții la sediile consiliilor județene din Bistrița-Năsăud și Sălaj.

Potrivit unui comunicat al DNA, miercuri, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 69 de locaţii din Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iaşi şi din Bucureşti. Pe lângă sediile celor două instituții publice, mai sunt vizate domiciliile unor persoane fizice şi sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici. De asemenea, este pus în executare și un ordin european care implică percheziții și pe teritoriul statului francez. 

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Cluj efectuează cercetări în trei cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2022 – prezent, a unor infracţiuni de corupţie şi asimilate celor de corupţie, respectiv spălare de bani, în contextul achiziţiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Judeţene Bistriţa-Năsăud şi Sălaj”, se precizează în comunicat.

Baronul PSD Radu Moldovan vizat de anchetă

Una dintre locațiile percheziționate de procurorii DNA este locuința președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, conform relatărilor din presa locală. Sursele citate arată că el se afla acasă în momentul perchezițiilor și cooperează cu anchetatorii. Anchetatorii au cercetat inclusiv mașinile președintelui Consiliului Județean și a soției sale.

Alte perchezii au loc, conform Bistrițeanul.ro, la mai multe societăți de construcții locale, dar și la un notar public, Marsineta Vaida, fosta cumnată a politicianului PSD.

Politic Live susține, citând surse apropiate anchetei că cercetările îl vizează pe Radu Moldovan și ar putea avea legătură cu „Domeniul Transilvania”.  Fiica lui Radu Moldovan ar deține o parte semnificativă din acest domeniu.

