PSD pune condiții! Sorin Grindeanu anunță poziția PSD după consultările cu Nicușor Dan. Social-democrații vor continuarea coaliției, dar fără Ilie Bolojan premier.

Partidul Social Democrat își conturează strategia politică pentru perioada următoare, după cu Nicușor Dan. Sorin Grindeanu a anunțat că formațiunea ia în calcul atât rămânerea la guvernare, în anumite condiții, cât și trecerea în opoziție, dacă nu se ajunge la un acord cu partenerii politici.

Declarațiile au fost făcute după consultările oficiale cu președintele Nicușor Dan, unde PSD și-a prezentat punctele de vedere și propunerile.

PSD pune condiții. Ce vrea PSD-ul pentru a rămâne la guvernare

Social-democrații susțin că ar putea continua actuala coaliție pro-europeană, însă doar în anumite condiții. Principala solicitare vizează schimbarea prim-ministrului.

„Tocmai ce am încheiat consultarea cu președintele Nicușor Dan. Noi am informat, așa cum știți, urmarea deciziei luate luni, punctele noastre de vedere. Am spus soluțiile pe care le vedem a fi viabile. Am expus în continuare ca una din soluții să fie continuarea acestei coaliții pro-europene, dar cu un alt prim-ministru, urmare a votului de luni.”, a spus Grindeanu.

Această poziție vine după votul intern din partid, care a stabilit direcția pe care PSD o va urma în negocierile politice.

Ce se întâmplă dacă nu există un acord?

În lipsa unei înțelegeri cu celelalte partide, PSD este pregătit să iasă de la guvernare și să intre în opoziție.

„Totodată, dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere, evident, Partidul Social Democrat poate să treacă în opoziție. Noi, de asemenea, nesusținând un minoritar sau făcând o altă majoritate decât cele pe care le-am anunțat.”, a continuat el.

Grindeanu a subliniat clar că partidul nu va sprijini un executiv minoritar și nici nu va participa la alte formule de guvernare în afara celor deja discutate.

Ce spune PSD despre angajamentele internaționale ale României

Indiferent dacă va fi la guvernare sau în opoziție, PSD susține că România trebuie să respecte obligațiile asumate la nivel extern, inclusiv cele legate de finanțări și reforme.

„Dincolo de viitoarea poziție a PSD-ului la putere sau în opoziție, și care cred că va fi clarificată în perioada următoare, evident că angajamentele internaționale pe care România le-a luat, indiferent de cine e prim-ministru sau indiferent de perioada în care s-au luat, că vorbim de PNRR sau că vorbim de lucrurile care țin de angajamente financiare cu Comisia Europeană sau cu toate celelalte organisme internaționale, repet, indiferent de poziția PSD la putere sau în opoziție, noi susținem respectarea acestor angajamente internaționale și cred că e un lucru care merită a fi spus.”, a mai precizat liderul PSD.

Grindeanu a precizat că rezultatele discuțiilor vor deveni clare în perioada imediat următoare, însă concluziile oficiale vor fi prezentate de șeful statului.

„Desfășurările de zilele viitoare, sigur, vor fi unele pe care o să le aflăm cu toții. Cert este că astăzi s-a început acest demers binevenit, din perspectiva noastră, acesta de consultare. Să vedem concluziile la finalul zilei și, aici, domnul președinte este cel în măsură să le prezinte. Noi suntem cei care am prezentat ceea ce își dorește PSD-ul. Vă mulțumesc!”, a spus Grindeanu.