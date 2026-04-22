PSD decide azi soarta guvernării. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a convocat miercuri, de la ora 14:00, o reuniune a Biroului Permanent Național, la care vor participa toți miniștrii social-democrați, potrivit unor surse politice. Întâlnirea are loc în format online și vine imediat după consultările desfășurate la Palatul Cotroceni.

În cadrul ședinței, urmează să le prezinte colegilor concluziile discuțiilor purtate cu Nicușor Dan, într-un moment considerat decisiv pentru viitorul coaliției.

Surse din partid susțin că social-democrații ar putea lua o decizie rapidă privind demisia miniștrilor, un anunț oficial fiind posibil chiar în cursul serii sau cel târziu joi dimineață, potrivit .

Ce decizie ar putea lua PSD în privința guvernării

După consultările de la Cotroceni, liderul PSD a transmis că partidul analizează două scenarii: continuarea guvernării sau trecerea în opoziție.

„Tocmai ce am încheiat consultarea cu președintele Nicușor Dan. Noi am informat, așa cum știți, urmarea deciziei luate luni, punctele noastre de vedere. Am spus soluțiile pe care le vedem a fi viabile. Am expus în continuare ca una din soluții să fie continuarea acestei coaliții pro-europene, dar cu un alt prim-ministru, urmare a votului de luni.”, a spus Grindeanu.

Social-democrații susțin că ar putea rămâne la guvernare, însă doar dacă se va produce o schimbare la nivelul conducerii Executivului. În lipsa acestei condiții, partidul ia în calcul retragerea din coaliție.

PSD decide azi soarta guvernării. Ce se întâmplă dacă negocierile eșuează

În cazul în care discuțiile cu partenerii politici nu duc la un acord, PSD este pregătit să iasă de la guvernare.

„Totodată, dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere, evident, Partidul Social Democrat poate să treacă în opoziție. Noi, de asemenea, nesusținând un guvern minoritar sau făcând o altă majoritate decât cele pe care le-am anunțat.”, a continuat el.

Grindeanu a subliniat că PSD nu va sprijini un guvern minoritar și nici nu va accepta alte formule politice în afara celor deja discutate.

Ce spune PSD despre angajamentele externe ale României

Indiferent de poziția pe care o va ocupa în perioada următoare, PSD afirmă că România trebuie să își respecte obligațiile asumate pe plan internațional.

„Dincolo de viitoarea poziție a PSD-ului la putere sau în opoziție, și care cred că va fi clarificată în perioada următoare, evident că angajamentele internaționale pe care România le-a luat, indiferent de cine e prim-ministru sau indiferent de perioada în care s-au luat, că vorbim de PNRR sau că vorbim de lucrurile care țin de angajamente financiare cu Comisia Europeană sau cu toate celelalte organisme internaționale, repet, indiferent de poziția PSD la putere sau în opoziție, noi susținem respectarea acestor angajamente internaționale și cred că e un lucru care merită a fi spus.”, a mai precizat liderul PSD.

Șeful PSD a precizat că următoarele zile vor fi decisive pentru clarificarea situației politice, iar concluziile finale vor fi comunicate de președintele României.

„Desfășurările de zilele viitoare, sigur, vor fi unele pe care o să le aflăm cu toții. Cert este că astăzi s-a început acest demers binevenit, din perspectiva noastră, acesta de consultare. Să vedem concluziile la finalul zilei și, aici, domnul președinte este cel în măsură să le prezinte. Noi suntem cei care am prezentat ceea ce își dorește PSD-ul. Vă mulțumesc!”, a spus Grindeanu.