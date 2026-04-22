Acasa » Externe » Tucker Carlson, jurnalistul care a făcut un interviu și cu Călin Georgescu, regretă că l-a susținut pe Trump: „Îmi cer iertare că am indus în eroare oamenii”

Ana Maria
22 apr. 2026, 12:41
Sursa foto: Captura video Youtube / @Tucker Carlson
Cuprins
  1. De ce spune Tucker Carlson că regretă sprijinul pentru Trump
  2. Ce a dus la ruptura dintre Tucker Carlson și Trump
  3. Ce rol a avut Tucker Carlson în ascensiunea lui Trump
  4. Cum a reacționat Donald Trump

Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști conservatori din SUA, Tucker Carlson, revine cu declarații surprinzătoare și își exprimă regretul pentru susținerea oferită de-a lungul anilor președintelui Donald Trump. Afirmațiile au fost făcute în cadrul podcastului său, într-o discuție cu fratele său, Buckley Carlson, și vin într-un moment în care relația dintre cei doi este tensionată, potrivit Agerpres.

De ce spune Tucker Carlson că regretă sprijinul pentru Trump

Jurnalistul a recunoscut că decizia de a-l susține pe liderul republican a avut consecințe pe care acum le resimte puternic.

„Acest lucru ne va bântui mult timp; mă va bântui pe mine”, a mărturisit Carlson, care a adăugat: „Vreau să-mi cer iertare că am indus în eroare oamenii. Nu a fost cu intenţie„.

Tucker Carlson a fost, ani la rând, una dintre vocile principale ale curentului „trumpist” și un susținător vocal al acestuia, inclusiv în perioada în care era prezentator la Fox News.

Ce a dus la ruptura dintre Tucker Carlson și Trump

Relația dintre cei doi s-a deteriorat în special pe fondul poziției președintelui american față de conflictul din Orientul Mijlociu, în special în ceea ce privește Israelul și războiul cu Iranul început în februarie. Carlson a criticat dur discursul lui Trump pe această temă: „josnic din toate punctele de vedere”

În același context, jurnalistul a subliniat că se simte responsabil pentru revenirea lui Trump la putere.

„Tu, eu şi toţi ceilalţi care l-au susţinut. Tu ai scris discursuri pentru el, eu am făcut campanie pentru el. Suntem cu toţii implicaţi în asta, fără îndoială”, i-a spus el fratelui său. „Tu, eu şi milioane de oameni ca noi suntem motivul pentru care se întâmplă asta chiar acum”.

Ce rol a avut Tucker Carlson în ascensiunea lui Trump

De-a lungul timpului, Carlson a fost unul dintre cei mai influenți susținători ai doctrinei „America First”, slogan central în campaniile lui Donald Trump. Jurnalistul nu doar că a promovat constant mesajele acestuia în spațiul public, dar a participat și la mitingurile de campanie din 2024.

Cum a reacționat Donald Trump

La începutul lunii aprilie, președintele american a lansat un atac dur la adresa mai multor personalități media conservatoare care l-au susținut în trecut, dar care acum îl critică. Printre cei vizați s-au numărat Tucker Carlson, Megyn Kelly, Alex Jones și Candace Owens.

Trump i-a descris drept „revoltaţi nebuni” și i-a ironizat pentru faptul că nu mai apar la televiziuni și s-au mutat în mediul online.

