Controverse în jurul lui Darău. De ce ridică semne de întrebare deplasarea la Bruxelles

Ministrul Economiei a efectuat o vizită de trei zile la Bruxelles, în perioada 19-21 aprilie, pentru a participa la evenimentul „Romania Industry Day la NATO”. Deplasarea a fost aprobată printr-un memorandum semnat de premierul Ilie Bolojan și avizat de ministrul de Externe, .

În documentul oficial, Adriana Miron apare cu funcția de „director de cabinet ministru”. Totuși, în ordinul de deplasare, aceasta este trecută drept „consilier superior” în cadrul Direcției Industria Națională de Apărare.

Diferența dintre cele două documente a ridicat semne de întrebare privind statutul real al acesteia în momentul deplasării.

Ce funcție avea, de fapt, Adriana Miron

În realitate, la data întocmirii memorandumului, Adriana Miron era deja încadrată ca funcționar public în cadrul Direcției Industria Națională de Apărare. Situația a fost corectată ulterior în ordinul de deplasare, unde apare cu funcția de consilier superior. Participarea acesteia la evenimentul de la Bruxelles ar fi costat aproximativ 1.500 de euro.

Un alt aspect care a atras atenția este lipsa experienței în domeniul industriei de apărare. Întrebată ce experiență are în industria de apărare, Adriana Miron a declarat că a absolvit Academia de Poliție.

Cum a ajuns Adriana Miron funcționar public fără concurs

Publicația DeFapt.ro a relatat că numirea Adrianei Miron în funcția publică s-ar fi făcut într-un timp foarte scurt, fără susținerea unui concurs. Procesul ar fi început în luna martie, când aceasta a renunțat formal la funcția de director de cabinet al ministrului. Ulterior, a fost angajată la grupul parlamentar al USR din Senat, pe un post de consilier parlamentar.

La scurt timp, pe 19 martie 2026, ministrul Irineu Darău a solicitat transferul acesteia „în interes de serviciu” către Ministerul Economiei.

Doar câteva zile mai târziu, pe 25 martie, a fost emis ordinul prin care Adriana Miron a fost încadrată ca funcționar public pe un post de consilier superior în cadrul Direcției Industria Națională de Apărare.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, întreaga procedură ar fi permis ocuparea unei funcții publice fără concurs, printr-o serie de pași administrativi realizați într-un interval foarte scurt. Astfel, cazul ridică întrebări legate de respectarea procedurilor legale și de modul în care sunt făcute numirile în funcții publice.