Percheziții DNA la , la domiciliul președintelui instituției, , dar și la mai multe locații din județele Cluj, Sălaj, Iași și municipiul București.

Percheziții DNA într-un dosar de corupție

Procurorii anticorupție, din cadrul serviciului teritorial Cluj efectuează percheziții în trei cauze penale privind suspiciuni de și spălare de bani, în contextul achiziției unor lucrări de publice la nivelul consiliilor județene din Bistrița-Năsăud și Sălaj. Sunt percheziții DNA la 69 de locații situate pe raza județelor Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și în municipiul București.

Conform unei comunicări a DNA, anchetatorii vizează sediile a două instituții publice, dar și locuințele unor persoane fizice și sediile/punctele de lucru unor firme. De asemenea, este pus în executare și un ordin european care implică percheziții și pe teritoriul statului francez. Procurorii au refuzat să dea mai multe detalii cu privire la anchetă sau legat de obiectivele urmărite în cadrul acțiunilor pe care le derulează.

„Acestea au loc cu sprijinul Direcției Naționale Anticorupție-Structura centrală, a Serviciilor Teritoriale Alba Iulia, Brașov, Iași, Oradea, Pitești, Suceava și Timișoara, EUROJUST, I.P.J. Alba, I.P.J. Cluj și I.P.J. Maramureș, S.R.P.T. Cluj-Napoca, precum și a Jandarmeriei Române. Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, a transmis DNA.

Baronul PSD Radu Moldovan vizat de anchetă

Una dintre este locuința președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, conform relatărilor din presa loclă. Sursele citate arată că el se afla acasă în momentul perchezițiilor și cooperează cu anchetatorii. Anchetatorii au cercetat inclusiv mașinile președintelui Consiliului Județean și a soției sale.

Alte perchezii au loc, conform Bistrițeanul.ro, la mai multe societăți de construcții, dar și la un notar public, Marsineta Vaida, fosta cumnată a politicianului PSD.

Politic Live susține, citând surse apropiate anchetei că cercetările îl vizează pe Radu Moldovan și ar putea avea legătură cu „Domeniul Transilvania”. Fiica lui Radu Moldovan ar deține o parte semnificativă din acest domeniu.