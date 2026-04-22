Ilie Bolojan nu renunță la scaun

Ilie Bolojan nu va renunța la scaunul de premier după ce PSD a decis să-i retragă sprijinul politic. El va rămâne la conducerea , chiar dacă acest lucru presupune prelungirea .

Premierul a declarat, la ieșirea de la consultările cu președintele , că nu va renunța la scaunul de premier. Ilie Bolojan a spus că-și va asuma mandatul de premier, în continuare, chiar dacă PSD va ieși de la guvernare. Totodată, pe perioada interimatului, el a spus că partidul său va susține orice măsură necesară pentru absorbția fondurilor europene și pentru implementarea PNRR.

„Am încheiat consultările cu domnul președinte în care am prezentat poziția PNL. Această poziție reflectă deciziile pe care Biroul Politic le-a decis ieri. Îmi asum în continuare mandatul de premier. PNL va susține în plan guvernamental activitatea Guvernului astfel încăt să putem desfășura o activitate de administrare a țării în aceste situații diferite”, a declarat Ilie Bolojan.

Actualul premier a spus că va propune un pentru ca toate legile care implică respectarea angajamentelor internaționale ale României și pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene. El a anunțat și care sunt prioritățile sale în funcția de premier în perioada următoare.

„Sunt 2-3 priorități. Una ține de îndeplinirea jaloanelor pentru absorbția fondurilor europene, trebuie făcute câteva reforme, ceea ce necesită proiecte de legi în Parlament sau hotărâri de guvern. E nevoie de sprijin parlamentar. PNL va susține un moratoriu astfel încât România să îndeplinească aceste jaloane”, a mai declarat premierul.

Consultări convocate de premier

Premierul Ilie Bolojan va discuta miercuri cu reprezentanţii UDMR şi ai grupului minorităţilor naţionale din Parlament. El a anunțat că PNL va începe discuţii cu grupurile politice care susţin actualul Guvern – USR, UDMR şi grupul minorităţilor naţionale. Aceste formațiuni vor căuta o formulă prin care poate funcţiona un guvern minoritar.

„În cursul zilei de mâine (n.r. – miercuri) am convenit să derulăm consultări cu celelalte două forţe care sunt astăzi în coaliţia guvernamentală. E vorba de grupul UDMR şi de grupul minorităţilor, în paralel cu consultările pe care preşedintele României le-a iniţiat cu forţele din coaliţie”, a spus Bolojan.

Marți, premierul a avut discuţii cu USR, ocazie cu care s-a convenit ca, în situaţia în care miniştrii PSD se vor retrage din Guvern, titularii celorlalte portofolii să preia temporar responsabilitatea ministerelor vacante.

„Am discutat despre aspectele practice care ţin de funcţionarea unui guvern în această situaţie de criză guvernamentală. Asta înseamnă că, în condiţiile în care în zilele următoare, aşa cum au declarat, miniştrii PSD se vor retrage din Guvern, am convenit ca miniştrii care sunt titularii portofoliilor care vor rămâne ocupate să preia responsabilitatea ministerelor care se vacantează, în aşa fel încât să asigurăm, pe de o parte, funcţionarea normală a Guvernului şi administrarea ţării şi, pe de altă parte, să promovăm toate proiectele care ţin atât de absorbţia de fonduri europene pentru a finaliza lucrările la autostrăzi, la şcoli, la spitale”, a spus Bolojan, într-o declaraţie comună cu preşedintele USR, Dominic Fritz.