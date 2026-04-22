O simplă eroare la rezervarea biletelor de avion s-a transformat într-o aventură neașteptată pentru o familie din sudul Italiei. În loc să ajungă în Cracovia, destinația dorită, aceștia au aterizat la Craiova, după ce au selectat din greșeală orașul greșit pe site-ul unde au rezervat biletele de avion, potrivit Corriere della Sera.

Cum au ajuns turiștii din Italia la Craiova în loc de Cracovia

Confuzia a pornit de la codurile aeroporturilor, care sunt asemănătoare: Cracovia este identificată prin KRK, iar prin CRA. Deși pe platformă apare și numele complet al orașelor și țara, familia a selectat varianta greșită, potrivit

Abia după aterizare și-au dat seama de eroare, când au realizat că nu se află în Polonia, ci în România.

Cum au reacționat după ce au descoperit că nu au ajuns în Cracovia

În loc să transforme situația într-un motiv de frustrare, familia a ales să privească totul cu umor. Povestea lor a fost relatată într-un grup de Facebook dedicat turiștilor care vizitează Cracovia.

„Vrea cineva să râdă puțin?”, a scris turista din Italia. Apoi urmează explicația, la fel de simplă pe cât de dezarmantă: sosire la poarta A8 a aeroportului din Bari, destinația indicată fiind Cracovia, dar aterizare la Craiova, în România. Motivul? „Rezervare greșită (din partea noastră)”.

Deși aveau deja rezervări pentru tururi și cazare în Cracovia, aceștia au fost nevoiți să își reorganizeze complet planurile.

„Nu ne rămâne decât să râdem”, a mai scris turista.

Cât de frecvente sunt astfel de greșeli

Postarea a devenit rapid virală, adunând sute de comentarii. Mulți utilizatori au recunoscut că au fost la un pas de o situație similară sau chiar au trecut prin experiențe asemănătoare. Cazul scoate în evidență cât de ușor pot apărea astfel de erori, mai ales atunci când destinațiile au nume sau coduri apropiate.

Recomandarea frecventă este verificarea atentă a codului aeroportului și a destinației înainte de confirmarea rezervării.

Ce au descoperit turiștii în Craiova

Deși au ajuns într-un oraș complet diferit față de cel planificat, familia nu a lăsat situația să le strice vacanța. Dimpotrivă, au ales să exploreze Craiova și să se bucure de experiență. Aceștia au menționat în postare câteva locuri care i-au impresionat, precum Parcul Romanescu, unul dintre cele mai mari din Europa, dar și Parcul Englez, apreciat pentru atmosfera sa liniștită.

Nu au trecut cu vederea nici gastronomia locală, au lăudat în mod special papanașii, desert pe care spun că merită să îl încerci chiar și acasă.

La finalul călătoriei, familia s-a întors în Italia pe 20 aprilie cu o concluzie clară: „A fost totul minunat”.