B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Bulgaria surprinde Europa! Ar putea depăși Grecia la nivelul PIB-ului pe cap de locuitor până în 2030, anunță FMI

Bulgaria surprinde Europa! Ar putea depăși Grecia la nivelul PIB-ului pe cap de locuitor până în 2030, anunță FMI

Ana Beatrice
22 apr. 2026, 13:02
Bulgaria surprinde Europa! Ar putea depăși Grecia la nivelul PIB-ului pe cap de locuitor până în 2030, anunță FMI
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum se schimbă ierarhia economică în regiune
  2. Cât de mare rămâne diferența dintre economiile europene
  3. Cine conduce topul veniturilor în Europa

Se conturează o schimbare importantă în echilibrul economic al regiunii. Bulgaria are șanse reale să depășească Grecia la PIB pe cap de locuitor până în 2030.

Estimarea vine din partea Fondului Monetar Internațional, informează Agerpres. În același timp, țara își consolidează poziția în raport cu statele din Balcanii de Vest. Pe de altă parte, Grecia traversează una dintre cele mai vizibile perioade de recul economic din zonă.

Cum se schimbă ierarhia economică în regiune

Estimările bazate pe paritatea puterii de cumpărare, care reflectă mai fidel veniturile reale și nivelul de trai decât valorile nominale, indică o modificare clară a ierarhiei europene, potrivit Novinite. Bulgaria este așteptată să urce treptat până în jurul locului 30 din cele 41 de economii analizate.

În același timp, Grecia ar putea coborî până pe poziția 32, înregistrând unul dintre cele mai vizibile declinuri din acest grup. Statele din Balcanii de Vest, precum Serbia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Albania și Bosnia și Herțegovina, rămân în continuare în partea inferioară a clasamentului. Aceste evoluții sugerează o reașezare tot mai clară a forțelor economice din regiune.

Cât de mare rămâne diferența dintre economiile europene

Datele arată o evoluție clară, dar inegală, a veniturilor în regiune. Bulgaria își consolidează poziția, cu un PIB pe cap de locuitor estimat la 42.816 euro în 2025, calculat la paritatea puterii de cumpărare. În comparație, Serbia rămâne în urmă, la 32.724 euro, ceea ce înseamnă un decalaj de aproape 10.000 de euro.

Perspectivele până în 2030 indică menținerea acestei diferențe. Bulgaria ar urma să ajungă la 56.360 euro, iar Serbia la 44.458 euro. Chiar dacă veniturile cresc în ansamblu la nivel european, ritmul nu este suficient pentru a estompa discrepanțele dintre regiuni.

Bulgaria este pe o traiectorie stabilă de creștere. În același timp, Grecia riscă să înregistreze cel mai pronunțat declin dintre economiile analizate. Cu toate acestea, în termeni nominali, Bulgaria rămâne în categoria statelor UE cu venituri mai reduse. PIB-ul pe cap de locuitor este de aproximativ 28.000 de euro. Diferența față de economiile de top rămâne majoră, iar în Luxemburg nivelul ar putea depăși 150.000 euro.

Cine conduce topul veniturilor în Europa

Tabloul economic european rămâne dominat de statele din nordul și vestul continentului. Acestea își păstrează avantajul în ceea ce privește nivelul veniturilor. Până în 2030, Irlanda este așteptată să urce pe primul loc, depășind Luxemburg. În urma sa se conturează un grup puternic format din Norvegia, Elveția și Danemarca, economii recunoscute pentru stabilitatea și nivelul ridicat de trai.

În rândul marilor economii din Uniunea Europeană, Germania își menține cea mai solidă performanță, confirmându-și rolul central. La polul opus al acestui grup se află Spania, cu o poziționare mai modestă. În același timp, Turcia iese în evidență între țările candidate la UE, reușind să rămână înaintea unor state membre, inclusiv Grecia, dar și a unor economii din Balcani. Aceste evoluții reflectă o dinamică interesantă a ierarhiei economice europene.

Tags:
Ultima oră
15:37 - Vacanțe mai scumpe de 1 Mai 2026: creșteri de 30% și locuri epuizate rapid. Unde se duc turiștii
15:22 - Kelemen Hunor a anunțat decizia UDMR. Vor merge sau nu mai departe cu Ilie Bolojan?
15:02 - Cristiano Ronaldo și-a îndeplinit visul. Starul portughez va fi coleg cu fiul său la Al-Nassr
15:00 - Meghan Markle stârnește revoltă. Gestul făcut în ziua centenarului Reginei Elisabeta a II-a i-a enervat pe fani: „Ca de obicei”
14:59 - Cutremur politic: Radu Moldovan demisionează de la conducerea PSD Bistrița-Năsăud, după perchezițiile DNA: „Mi-au comunicat un dosar penal”
14:31 - Designerul Eugen Olteanu a murit la 42 de ani. Ultimul său mesaj, de-a dreptul cutremurător
14:28 - Oligarhul Vladimir Plahotniuc condamnat la 19 ani. Sentinţa nu este definitivă
14:21 - Gustările copiilor îi îmbolnăvesc pe ascuns. Medicii trag un semnal de alarmă: tot mai mulți ajung cu alergii și intoleranțe
14:17 - România se menține fruntașă la deficitul bugetar. Datele oficiale sunt peste estimările guvernamentale
13:59 - George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că a declanșat criza politică: “E o jignire. A rămas la vechile metehne”