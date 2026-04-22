Se conturează o schimbare importantă în echilibrul economic al regiunii. Bulgaria are șanse reale să depășească Grecia la PIB pe cap de locuitor până în 2030.
Estimarea vine din partea Fondului Monetar Internațional, informează Agerpres. În același timp, țara își consolidează poziția în raport cu statele din Balcanii de Vest. Pe de altă parte, Grecia traversează una dintre cele mai vizibile perioade de recul economic din zonă.
Cum se schimbă ierarhia economică în regiune
Estimările bazate pe paritatea puterii de cumpărare, care reflectă mai fidel veniturile reale și nivelul de trai decât valorile nominale, indică o modificare clară a ierarhiei europene, potrivit Novinite. Bulgaria este așteptată să urce treptat până în jurul locului 30 din cele 41 de economii analizate.
În același timp, Grecia ar putea coborî până pe poziția 32, înregistrând unul dintre cele mai vizibile declinuri din acest grup. Statele din Balcanii de Vest, precum Serbia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Albania și Bosnia și Herțegovina, rămân în continuare în partea inferioară a clasamentului. Aceste evoluții sugerează o reașezare tot mai clară a forțelor economice din regiune.
Cât de mare rămâne diferența dintre economiile europene
Datele arată o evoluție clară, dar inegală, a veniturilor în regiune. Bulgaria își consolidează poziția, cu un PIB pe cap de locuitor estimat la 42.816 euro în 2025, calculat la paritatea puterii de cumpărare. În comparație, Serbia rămâne în urmă, la 32.724 euro, ceea ce înseamnă un decalaj de aproape 10.000 de euro.
Perspectivele până în 2030 indică menținerea acestei diferențe. Bulgaria ar urma să ajungă la 56.360 euro, iar Serbia la 44.458 euro. Chiar dacă veniturile cresc în ansamblu la nivel european, ritmul nu este suficient pentru a estompa discrepanțele dintre regiuni.
Bulgaria este pe o traiectorie stabilă de creștere. În același timp, Grecia riscă să înregistreze cel mai pronunțat declin dintre economiile analizate. Cu toate acestea, în termeni nominali, Bulgaria rămâne în categoria statelor UE cu venituri mai reduse. PIB-ul pe cap de locuitor este de aproximativ 28.000 de euro. Diferența față de economiile de top rămâne majoră, iar în Luxemburg
nivelul ar putea depăși 150.000 euro.
Cine conduce topul veniturilor în Europa
Tabloul economic european rămâne dominat de statele din nordul și vestul continentului. Acestea își păstrează avantajul în ceea ce privește nivelul veniturilor. Până în 2030, Irlanda este așteptată să urce pe primul loc, depășind Luxemburg. În urma sa se conturează un grup puternic format din Norvegia, Elveția și Danemarca, economii recunoscute pentru stabilitatea și nivelul ridicat de trai.
În rândul marilor economii din Uniunea Europeană, Germania își menține cea mai solidă performanță, confirmându-și rolul central. La polul opus al acestui grup se află Spania, cu o poziționare mai modestă. În același timp, Turcia iese în evidență între țările candidate la UE, reușind să rămână înaintea unor state membre, inclusiv Grecia, dar și a unor economii din Balcani. Aceste evoluții reflectă o dinamică interesantă a ierarhiei economice europene.