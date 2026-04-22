Se conturează o schimbare importantă în echilibrul economic al regiunii. Bulgaria are șanse reale să depășească Grecia la PIB pe cap de locuitor până în 2030.

Estimarea vine din partea , informează Agerpres. În același timp, țara își consolidează poziția în raport cu statele din Balcanii de Vest. Pe de altă parte, Grecia traversează una dintre cele mai vizibile perioade de recul economic din zonă.

Cum se schimbă ierarhia economică în regiune

Estimările bazate pe paritatea puterii de cumpărare, care reflectă mai fidel veniturile reale și nivelul de trai decât valorile nominale, indică o modificare clară a ierarhiei europene, potrivit Novinite. este așteptată să urce treptat până în jurul locului 30 din cele 41 de economii analizate.

În același timp, Grecia ar putea coborî până pe poziția 32, înregistrând unul dintre cele mai vizibile declinuri din acest grup. Statele din Balcanii de Vest, precum Serbia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Albania și Bosnia și Herțegovina, rămân în continuare în partea inferioară a clasamentului. Aceste evoluții sugerează o reașezare tot mai clară a forțelor economice din regiune.

Cât de mare rămâne diferența dintre economiile europene

Datele arată o evoluție clară, dar inegală, a veniturilor în regiune. Bulgaria își consolidează poziția, cu un pe cap de locuitor estimat la 42.816 euro în 2025, calculat la paritatea puterii de cumpărare. În comparație, Serbia rămâne în urmă, la 32.724 euro, ceea ce înseamnă un decalaj de aproape 10.000 de euro.