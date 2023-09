Ligia Deca: Am discutat cu sindicatele despre memorandum, reprezintă satisfacerea solicitării de a avea un act normativ publicat în MO. Ministerul Educației continuă dialogul pe liniile trasate de premier (VIDEO)

Ministrul Educației, Ligia Deca, susține că a discutat cu federațiile sindicale din învățământ despre cu privire la majorările salariale și că acesta „reprezintă satisfacerea” solicitării de a avea un act normativ publicat în Monitorul Oficial. Declarația sa vine în contrast cu spusele lui Augustin Zegrean, fost președinte CCR, care se arăta de părere că memorandumul .

Ligia Deca, despre memorandum și negocierile cu sindicatele din Educație

Întrebată dacă a consultat sindicatele înainte de adoptarea memorandumului, Ligia Deca a spus: „Da, am discutat cu federațiile sindicale la diferite paliere atât vizavi de această declarație, care are ca anexă memorandumul, cât și vizavi de prevederile sale”.

„Din nou, am consultat federațiile sindicale atunci când am decis împreună acest pas. Am venit în întâmpinarea solicitărilor de a avea un act normativ publicat în Monitorul Oficial, acesta este un act normativ, un angajament guvernamental publicat în Monitorul Oficial. Mai departe, vizavi de reacția sindicatelor, trebuie să le întrebați pe acestea (…). Au cerut un act normativ publicat în Monitorul Oficial. Acest document reprezintă satisfacerea acestei solicitări”, a adăugat ministrul Educației.

Întrebată dacă mai este deschisă la negocieri, ea a spus: „Dialogul nostru cu federațiile sindicale continuă, în contextul trasat de către domnul prim-ministru, adică pe negocierea contractului colectiv de muncă și, evident, vizavi de toate subiectele care țin procesul educațional. Inclusiv întâlnirea pe care Ministerul Educației a avut-o marți cu liderii federațiilor sindicale din învățământul preuniversitar, Consiliul Național al Elevilor și federația părinților, vizavi de cum abordăm perioada următoare, examenele, încheierea situațiilor, face parte din acest dialog. Dialogul nu se oprește niciodată”.

„Dialogul este deschis. Eu cred că întoarcerea în clase, în școală, trebuie să se facă cu sentimentul de respect reciproc și cu o atitudine constructivă, pentru că ne dorim cu toții un act educațional de calitate. În acest sens, Ministerul Educației nu va întrerupe niciodată dialogul, așa cum nu a făcut-o până acum (…). Pe liniile trasate de către domnul prim-ministru, Ministerul Educației continuă dialogul”.