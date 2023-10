Limitarea plăților cash, criticată de Claudiu Năsui: „Vorbim despre dreptul oamenilor de a folosi cum vor banii lor”

Deputatul USR Claudiu Năsui a criticat în emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat, decizia coaliției de a limita plățile cash. Deși nu susține propunerea AUR ca plata cash să fie trecută în Constituție, Claudiu Năsui a precizat că fiecare român trebuie să fie liber sa aleagă ce face cu banii săi:

„Așa pleacă toate infuziunile acestea asupra libertății, mai întâi se pune o limită foarte înaltă care nu afectează pe nimeni, apoi vin și spun că linia este prea înaltă, hai să o punem mai jos. Sunt pentru libertate. Faptul că AUR spune că doi plus doi fac patru nu înseamnă că toată lumea trebuie să zică nu fac. Se întâmplă ca și ei să aibă o idee care este corectă. Nu este în regulă să treci în Cosntituție, ci să aperi ideea de a avea dreptul să folosești cash, de a avea dreptul să faci ce vrei cu banii tăi. Domnul Tudose ne spune la toți că el nu crede în bănci, că el nu crede că sunt sigure băncile și atunci nu își ține banii în bancă. Eu cred în bănci. Banii mei sunt în bancă. Dar totuși sprijin dreptul românilor de a-și ține banii cum vor ei”.

Claudiu Năsui a mai precizat că sunt situații în care plata cash poate avea avantaje pentru un cumpărător:

„Vorbim despre dreptul oamenilor de a face ce vor cu banii lor. Eu de exemplu, toate produsele pe care vreau să le cumpăr online eu nu le plătesc cu cardul, le plătesc cash la livrare. Dacă am vreo problemă nu trebuie să am încredere că cardul meu este blocat cine știe cine accesează o bază de date. Dacă mă răzgândes, nu mai vreau produsul nu am nicio bătaie de cap. Firmele în general care vând, când clientul plătește cash se grăbesc să is e livreze produsul.

Un televizor poate să coste peste 5.000 de lei, un frigider, electrocasnice, telefoane mobile. Vreau să pot să le cumpăr plătind cash”.