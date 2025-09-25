B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Lucian Bode: reguli unitare pentru trotinete – cască, asigurare și responsabilitate în trafic

Lucian Bode: reguli unitare pentru trotinete – cască, asigurare și responsabilitate în trafic

25 sept. 2025, 17:05
Lucian Bode: reguli unitare pentru trotinete – cască, asigurare și responsabilitate în trafic
Foto: Guvernul României / Facebook

Într-o postare pe Facebook, deputatul PNL Lucian Bode prezintă principalele propuneri discutate în Comisia pentru Transporturi privind circulația trotinetelor electrice.

Lucian Bode arată că inițiativa de modificare a OUG 195/2002, demarată în 2019 de un grup de parlamentari liberali, intră într-o etapă accelerată de consultări, pe fondul creșterii utilizării trotinetelor în orașe și al nevoii de siguranță rutieră.

Potrivit lui Bode, viteza reprezintă factor de risc major, iar respectarea limitei de 25 km/h devine esențială. El precizează că utilizarea unui motor electric de peste 2 kW și depășirea limitei de viteză vor atrage sancțiuni ferme.

Setul de amendamente include obligativitatea purtării căștii pentru toate vârstele, nu doar pentru minorii sub 16 ani. Bode argumentează că protecția individuală trebuie să fie regulă generală, în linie cu obiectivul prevenirii accidentelor.

Deputatul anunță și introducerea unei asigurări obligatorii de răspundere civilă pentru trotinetele personale, astfel încât regimul să fie unitar față de operatorii de flote self-service. Totodată, regimul sancțiunilor pentru conducerea sub influența alcoolului și a stupefiantelor va fi consolidat și aliniat la standardele aplicate altor vehicule.

Bode precizează că discuțiile continuă în Comisie pentru definirea unui cadru legislativ clar, echitabil și orientat spre prevenție, având ca repere soluții aplicate în alte state europene.

