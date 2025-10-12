B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ludovic Orban, despre alegerile prezidențiale din 2024: „Cum nu a putut SRI să vadă așa ceva?”

Ludovic Orban, despre alegerile prezidențiale din 2024: „Cum nu a putut SRI să vadă așa ceva?”

Elena Boruz
12 oct. 2025, 08:27
Ludovic Orban, despre alegerile prezidențiale din 2024: „Cum nu a putut SRI să vadă așa ceva?”
Sursa Foto: Captura Video
Cuprins
  1. Ludovic Orban: „SRI nu trebuie să fie implicat direct sau indirect în viața politică”
  2. Ce a spus despre alegerile prezidențiale din 2024

Ludovic Orban, consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, a făcut afirmații cu privire la Serviciul Român de Informații și la rolul pe care acesta ar trebui să îl aibă.

Fostul premier a atins subiecte importante, în intervenția lui, inclusiv alegerile prezidențiale din 2024, care au iscat controverse nu numai în toată România, ci și în Europa.

Ludovic Orban: „SRI nu trebuie să fie implicat direct sau indirect în viața politică”

Consilierul președintelui Nicușor Dan a explicat viziunea pe care el o are, cu privire la modul de lucru și sarcinile pe care ar trebui să le aibă SRI. Potrivit acestuia, Serviciul de Informații ar trebui să se ocupe numai de „apărarea siguranței naționale”, și nicidecum să aibă implicări în viața politică, justiție sau media.

„Aș orienta serviciul de informații către funcțiile sale esențiale și nu aș consuma energia pe alte activități, decât pe activitățile… Eu am spus asta, de-a lungul timpului, eu cred că SRI ar trebui să se ocupe de ceea ce se ocupă orice serviciu de informații în orice țară normală. Nu trebuie să fie implicat direct sau indirect în viața politică, nu trebuie să fie implicat în justiție, nu trebuie să fie implicat în media, ci, pur și simplu, trebuie să se ocupe de apărarea siguranței naționale”, a precizat Ludovic Orban, sâmbătă, într-o emisiune la Digi 24, întrebat ce ar schimba, dacă ar conduce un serviciu de informații, citează agerpres.

Acesta a făcut inclusiv o comparație cu Europa Centrală și de Este, în ceea ce privește numărul diplomaților sau a altor categorii de personal, care au fost expulzați din România.

„Hai să ne uităm așa, în ultimii zece ani, câți diplomați sau alte categorii de personal au fost expulzați din România pentru spionaj în favoarea Rusiei? Să comparăm cu celelalte țări, nu zic din Europa de Vest, dar din Europa Centrală și de Est, și o să vedem că este o diferență ca de la cer la pământ. În condițiile în care intensitatea, după părerea mea, a rețelelor rusești este mult mai mare decât în alte țări”, a subliniat Ludovic Orban.

Ce a spus despre alegerile prezidențiale din 2024

În plus, acesta a precizat că nu înțelege cum SRI nu a putut observa ce se petrece și nu și-a dat seama „cum se construiesc rețele de oameni care acționează împotriva ordinii constituționale”.

„Cum nu a putut SRI să vadă așa ceva? Nu a putut SRI să vadă cum se construiesc rețele de oameni care în mod evident acționează împotriva ordinii constituționale?”, a spus Orban.

Tags:
Citește și...
Ludovic Orban: „Călin Georgescu nu s-a născut din neant”. Fostul premier a spus care a fost „decizia catastrofală” luată de Klaus Iohannis
Politică
Ludovic Orban: „Călin Georgescu nu s-a născut din neant”. Fostul premier a spus care a fost „decizia catastrofală” luată de Klaus Iohannis
Diana Șoșoacă: „M-au acuzat că aprind lumânări și dau cu tămâie la morți”. Ce declarații a făcut europarlamentara despre infracțiunile de care este acuzată
Politică
Diana Șoșoacă: „M-au acuzat că aprind lumânări și dau cu tămâie la morți”. Ce declarații a făcut europarlamentara despre infracțiunile de care este acuzată
Diana Șoșoacă, replici acide la adresa lui Călin Georgescu: „Nu-ți e rușine să-ți bați joc de oamenii care te-au votat? Execrabil!”
Politică
Diana Șoșoacă, replici acide la adresa lui Călin Georgescu: „Nu-ți e rușine să-ți bați joc de oamenii care te-au votat? Execrabil!”
Ludovic Orban, avertisment pentru premierul Bolojan. Sarcina dificilă pe care trebuie s-o îndeplinească premierul
Politică
Ludovic Orban, avertisment pentru premierul Bolojan. Sarcina dificilă pe care trebuie s-o îndeplinească premierul
Sorin Grindeanu, despre reducerea numărului de parlamentari: „Acest proiect este o amestecătură din care nu înțelege absolut nimeni nimic”
Politică
Sorin Grindeanu, despre reducerea numărului de parlamentari: „Acest proiect este o amestecătură din care nu înțelege absolut nimeni nimic”
Explicația lui Sorin Grindeanu, după ce a părăsit sala Congresului UDMR, la intonarea imnului secuiesc: „Există un singur imn oficial, cel al României”
Politică
Explicația lui Sorin Grindeanu, după ce a părăsit sala Congresului UDMR, la intonarea imnului secuiesc: „Există un singur imn oficial, cel al României”
Kelemen Hunor, după ce Grindeanu a plecat în timpul intonării imnului secuiesc: „Poate nu știa versurile”
Politică
Kelemen Hunor, după ce Grindeanu a plecat în timpul intonării imnului secuiesc: „Poate nu știa versurile”
Cum se simte Ludovic Orban în noua postură: „Recunosc că nu prea sunt obișnuit să am șef”
Politică
Cum se simte Ludovic Orban în noua postură: „Recunosc că nu prea sunt obișnuit să am șef”
Alexandru Rogobete: „Legislația este depășită”. Ce a declarat ministrul Sănătății despre situația din spitalele din România
Politică
Alexandru Rogobete: „Legislația este depășită”. Ce a declarat ministrul Sănătății despre situația din spitalele din România
Bogdan Ivan: „România nu a mai importat și nu va importa nici în viitor produse petroliere sau țiței din Federația Rusă”
Politică
Bogdan Ivan: „România nu a mai importat și nu va importa nici în viitor produse petroliere sau țiței din Federația Rusă”
Ultima oră
11:09 - SONDAJ: O idee bună reintroducerea stagiului militar obligatoriu? Bătălie crâncenă în răspunsurile românilor
10:30 - Ludovic Orban: „Călin Georgescu nu s-a născut din neant”. Fostul premier a spus care a fost „decizia catastrofală” luată de Klaus Iohannis
09:57 - Duminică, 12 octombrie. Cum va fi vremea astăzi
09:30 - Diana Șoșoacă: „M-au acuzat că aprind lumânări și dau cu tămâie la morți”. Ce declarații a făcut europarlamentara despre infracțiunile de care este acuzată
08:58 - Diana Șoșoacă, replici acide la adresa lui Călin Georgescu: „Nu-ți e rușine să-ți bați joc de oamenii care te-au votat? Execrabil!”
00:08 - Calendar creștin, 12 octombrie. Credincioșii ortodocși îi pomenesc pe Sfinții Mucenici Prov, Tarah și Andronic
23:41 - Atac armat într-un orășel din Statele Unite. Autoritățile au raportat patru morți și 12 răniți
23:11 - A murit actrița Diane Keaton, la 79 de ani. A fost o legendă a Cetății Filmului de la Hollywood
22:38 - Atenționare de călătorie pentru o destinație populară printre români. Protestele violente au dus la suspendarea curselor aviatice
22:12 - CFR suspendă trenurile pe ruta Gara de Nord – Aeroport Otopeni. Alternative pentru pasageri