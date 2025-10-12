Ludovic Orban, , a făcut afirmații cu privire la și la rolul pe care acesta ar trebui să îl aibă.

Fostul premier a atins subiecte importante, în intervenția lui, inclusiv alegerile prezidențiale din 2024, care au iscat controverse nu numai în toată România, ci și în Europa.

Ludovic Orban: „SRI nu trebuie să fie implicat direct sau indirect în viața politică”

Consilierul președintelui Nicușor Dan a explicat viziunea pe care el o are, cu privire la modul de lucru și sarcinile pe care ar trebui să le aibă SRI. Potrivit acestuia, Serviciul de Informații ar trebui să se ocupe numai de „apărarea siguranței naționale”, și nicidecum să aibă implicări în viața politică, justiție sau media.

„Aș orienta serviciul de informații către funcțiile sale esențiale și nu aș consuma energia pe alte activități, decât pe activitățile… Eu am spus asta, de-a lungul timpului, eu cred că SRI ar trebui să se ocupe de ceea ce se ocupă orice serviciu de informații în orice țară normală. Nu trebuie să fie implicat direct sau indirect în viața politică, nu trebuie să fie implicat în justiție, nu trebuie să fie implicat în media, ci, pur și simplu, trebuie să se ocupe de apărarea siguranței naționale”, a precizat Ludovic Orban, sâmbătă, într-o emisiune la Digi 24, întrebat ce ar schimba, dacă ar conduce un serviciu de informații, citează agerpres.

Acesta a făcut inclusiv o comparație cu Europa Centrală și de Este, în ceea ce privește numărul diplomaților sau a altor categorii de personal, care au fost expulzați din România.

„Hai să ne uităm așa, în ultimii zece ani, câți diplomați sau alte categorii de personal au fost expulzați din România pentru spionaj în favoarea Rusiei? Să comparăm cu celelalte țări, nu zic din Europa de Vest, dar din Europa Centrală și de Est, și o să vedem că este o diferență ca de la cer la pământ. În condițiile în care intensitatea, după părerea mea, a rețelelor rusești este mult mai mare decât în alte țări”, a subliniat Ludovic Orban.

Ce a spus despre alegerile prezidențiale din 2024

În plus, acesta a precizat că nu înțelege cum SRI nu a putut observa ce se petrece și nu și-a dat seama „cum se construiesc rețele de oameni care acționează împotriva ordinii constituționale”.

„Cum nu a putut SRI să vadă așa ceva? Nu a putut SRI să vadă cum se construiesc rețele de oameni care în mod evident acționează împotriva ordinii constituționale?”, a spus Orban.