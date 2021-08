Ludovic Orban: Delegații vor decide singuri prin vot dacă vrem un PNL liber în care deciziile sunt luate de foruri și de membri sau acceptăm un partid care cântă și după partituri care nu sunt create în interiorul partidului

Ludovic Orban, președintele PNL și candidat pentru un nou mandat, a subliniat că viitorul partidului stă pe umerii fiecăruia dintre membrii săi. „Eu sunt o certitudine”, a subliniat liderul liberalilor, care sâmbătă a început oficial campania în cadrul organizației liberale din Satu Mare, unde a prezentat moțiunea „Forța dreptei”.

Ludovic Orban: „Voi acționa întotdeauna numai în numele intereselor fundamentale ale Partidului Național Liberal”

„Am început astăzi campania pentru președinția Partidului Național Liberal în cadrul Organizației PNL Satu Mare, unde mi-am prezentat moțiunea mea, «Forța dreptei», o continuare a moțiunii cu care am câștigat în 2017. Le-am transmis colegilor din PNL Satu Mare că noi suntem liberali și trebuie să respectăm valorile și principiile fundamentale ale liberalismului, care reprezintă o parte solidă în această moțiune. Noi nu putem să facem abstracție de istoria noastră, nu suntem un partid care începe de acum și își elaborează o doctrină care nu are nicio legătură cu istoria și cu trecutul nostru.

Președintele PNL susține că, pentru el, „nu există delict de opinie”.

„Pentru mine nu există delict de opinie și totdeauna am încurajat exprimarea opiniilor. Sunt primul preşedinte de partid, în 31 de ani, care atunci când a fost în situaţia de a desemna reprezentanţi pe funcţii de demnitate publică, a pus pe masa întregului partid toate funcţiile. Niciodată nu am apelat la autoritatea ierarhică. Sunt un om accesibil, cu care poți să vorbești deschis, fără niciun fel de teamă, care răspund la telefon și care, atunci când pot să ajut o fac cu mare plăcere, pentru că eu consider că suntem o echipă, o familie mai mare, în care trebuie să ne ajutăm, să ne cunoaștem și să ne sprijinim”, a adăugat fostul premier.

Ludovic Orban a explicat că PNL „va obține rezultate mai bune sau mai rele în funcție de performanța guvernamentală”.

„Dacă Guvernul nu are rezultate, nu are o percepţie bună, dacă oamenii consideră că România nu e într-o direcţie bună sub guvernarea noastră, atunci partidul va avea de suferit. De asemenea, menținerea acestei coaliții de guvernare nu este simplă deloc. Trebuie să ai permanent în vedere, pe de-o parte interesele fundamentale ale Partidului Național Liberal iar pe de altă parte să găsești drumul, potecuța aceea care este foarte strâmtă, în care să le dai o anumită satisfacție partenerilor de guvernare. Dacă această coaliţie de guvernare nu rezistă, nu văd cum vom putea guverna România nu opt ani de zile, cum zic unii, dar măcar ăştia patru ani”, a mai afirmat Ludovic Orban.

Responsabilitatea pentru viitorul PNL, spune Ludovic Orban, „stă pe umerii fiecăruia dintre membrii PNL”.

„Congresul din 25 Septembrie nu este doar despre alegerea mea sau a lui Florin Cîțu ca președinte, este și despre alte multe lucruri. Vrem un Partid Naţional Liberal liber în care deciziile să fie luate de forurile statutare şi de membrii PNL sau acceptăm un partid care să cânte şi după partituri care nu sunt create în interiorul partidului? Delegații PNL sunt cei care vor decide, singuri, în cabina de vot! Eu sunt o certitudine. Dacă voi fi ales președintele Partidului Național Liberal, voi ști cu siguranță că datorez alegerea mea doar membrilor partidului, celor 5000 de delegați care vor veni la Congres, și voi acționa întotdeauna numai în numele intereselor fundamentale ale Partidului Național Liberal”, a conchis Ludovic Orban, președintele PNL.