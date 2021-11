Ludovic Orban: „Iohannis își dorește să devină premier, pentru că nu mai are nicio șansă pe plan european”

Ludovic Orban, care este pe picior de plecare din PNL, știe care este planul lui Klaus Iohannis, pe fondul „mariajului” care se anunță între echipa Cîțu cu echipa Ciolacu.

Fostul premier crede că oficialul de la Cotroceni își pregătește mandatul de premier al României.

„Domnul Iohannis își dorește să devină prim-ministru, pentru că pe plan european nu mai are nicio șansă”, a declarat Ludovic Orban, pentru Realitatea.net.

De asemenea, Orban l-a ridiculizat pe Iohannis, cel poreclit de către fostul președinte PNL, drept „musafirul de la Cotroceni”.

„Astăzi, cine aduce PSD la putere, președintele Iohannis. Cine mai poate să-l recunoască pe… Vizitatorul de la piramide? Ca să nu zic… Mumia”, a adăugat Orban.

Ce spune Ludovic Orban despre plecarea din PNL

Întrebat dacă va pleca din PNL, Orban a răspuns că „este aproape sigur”.

„Părerea mea e că Florin Cîțu nu își dorește ca la negocieri să reușească. Un astfel de guvern e în beneficiul numai al celor care așteaptă resursele de la stat, de la buget (…)

La finalul ședinței BPN am dat declarații, spre deosebire de colegii mei. Și în timpul negocierilor eu am fost cel mai deschis premier către mass-media. Am făcut aproape tot timpul conferințe de presă. Orice jurnalist care a dorit să vorbim, am vorbit.

Deci am dat declaratii și au fost supărați că le-am stricat ploile, această prostituție politică.

Au trimis la ora 23:26 convocarea Biroului Executiv, că vor decide. A fost o decizie probabil a lui Bode, Gorghiu, ca vineri să mă dea afară”, a mai dezvăluit Ludovic Orban.