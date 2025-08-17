B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Manifestul lui Gigi Nețoiu pentru București: „Bucureștiul are nevoie de un gospodar adevărat”

Manifestul lui Gigi Nețoiu pentru București: „Bucureștiul are nevoie de un gospodar adevărat”

George Lupu
17 aug. 2025, 16:04
Manifestul lui Gigi Nețoiu pentru București: „Bucureștiul are nevoie de un gospodar adevărat”

Omul de afaceri Gigi Nețoiu a anunțat că se va înscrie în cursa pentru functia de primar general al Capitalei.

Nețoiu a dat publicității un “Manifest pentru București”, în care își prezintă atât activitatea, cât si planurile pentru Capitală. Manifestul a fost publicat de Uniunea Militarilor și Polițiștilor “Mihai Viteazul”, condusă de generalul Gabriel Oprea, fost ministru al Apărării.

Bucurestean din 1980, fost ofiter MAI, inainte si dupa 1990, cu pregatire echivalenta cu Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, Nețoiu a trecut în rezerva la cerere in 1995 si s-a dedicat antreprenoriatului.

A fost actionar la cluburile de fotbal Rocar, Universitatea Craiova si Dinamo, dar si deputat ales în Parlament pe listele PPDD si UNPR.

A fost ținta unor jocuri politice, platind peste un an de închisoare pentru un dosar fara prejudiciu si fara semnatura sa pe documentul incriminat.

Realizarile ca om de afaceri si gospodar

La Cetate (Dolj), în zona natala, a construit un adevarat model de gospodarire moderna:

– ferma de animale cu mii de tăurași din rasa celebră Angus, crescuti pentru export;

– peste 2.000 de hectare cultivate cu cereale;

– baza de depozitare a grânelor si a peștelui (15.000 tone);

– câmp de panouri voltaice de mare randament, energie verde pentru viitor;

– 200 hectare pe malul Dunării, cu gard electrificat și irigații performante;

– hotel în zona Cetate, devenit reper local.

Aceste realizări demonstrează capacitatea sa de bun gospodar, administrator eficient și vizionar.

Calități personale:

Generos si apropiat de oameni. Tata a doi baieti, un familist echilibrat. Perseverent, ambitios si hotărât sa duca la capa t proiectele începute.

Viziunea pentru București:

Capitala României are nevoie de un gospodar care sa construiasca, sa administreze si sa respecte cetatenii.

Obiective principale:

1. Trafic si mobilitate urbana – finalizarea centurii Bucureștiului și fluidizarea circulatiei.

2. Transparenta totala – „În fiecare weekend, usile Primariei vor fi deschise pentru

bucuresteni”.

3. Curatenie si infrastructura – investitii în salubrizare, spatii verzi si infrastructura

moderna.

4. Energie verde – implementarea de solutii inspirate din experienta parcurilor voltaice de la Cetate.

5. Sport si tineret – investitii în infrastructura sportiva si programe pentru copii si tineri.

Mesajul sau pentru bucuresteni:

„Am demonstrat ca stiu sa administrez si, mai ales, sa construiesc. Am crescut mii de hectare de pământ, am ridicat ferme, hoteluri, parcuri voltaice, am adus randament acolo unde era doar câmp gol.

A venit timpul sa fac acelasi lucru si pentru Bucuresti.

Nu sunt un politician de meserie, sunt un gospodar. Iar Capitala are nevoie de un gospodar adevarat”, sustine Gigi Nețoiu.

Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
România vrea să fie parte din dialogul pentru pace. Ionuț Stroe critică absența de la consultările internaționale
Politică
România vrea să fie parte din dialogul pentru pace. Ionuț Stroe critică absența de la consultările internaționale
Bolojan: România trebuie să continue reformele. Premierul avertizează că amânarea deciziilor poate agrava situația
Politică
Bolojan: România trebuie să continue reformele. Premierul avertizează că amânarea deciziilor poate agrava situația
Zelenski după discuția cu Trump: „Pacea trebuie să fie reală și de durată, nu doar o nouă pauză între invaziile rusești”
Externe
Zelenski după discuția cu Trump: „Pacea trebuie să fie reală și de durată, nu doar o nouă pauză între invaziile rusești”
Întâlnirea Trump-Putin din Alaska deschide noi scenarii. Liderii europeni cer garanții de securitate „de fier” pentru Ucraina
Politică
Întâlnirea Trump-Putin din Alaska deschide noi scenarii. Liderii europeni cer garanții de securitate „de fier” pentru Ucraina
Viktor Orban salută summit-ul Trump-Putin din Alaska. Premierul maghiar consideră că lumea este mai sigură după întâlnire
Externe
Viktor Orban salută summit-ul Trump-Putin din Alaska. Premierul maghiar consideră că lumea este mai sigură după întâlnire
Prima reacție a lui Volodimir Zelenski, după summitul Trump-Putin: „Luni voi merge la Casa Albă”
Externe
Prima reacție a lui Volodimir Zelenski, după summitul Trump-Putin: „Luni voi merge la Casa Albă”
Trump a vorbit cu Zelenski după întâlnirea cu Putin. Președintele american a discutat și cu liderii NATO în timpul zborului din Alaska
Externe
Trump a vorbit cu Zelenski după întâlnirea cu Putin. Președintele american a discutat și cu liderii NATO în timpul zborului din Alaska
Trump pasează responsabilitatea către Zelenski. Summitul cu Putin din Alaska, prezentat drept „un succes total” de liderul american
Externe
Trump pasează responsabilitatea către Zelenski. Summitul cu Putin din Alaska, prezentat drept „un succes total” de liderul american
Donald Trump recunoaște că nu a ajuns la un acord cu Vladimir Putin. Liderul american spune însă că s-au făcut „pași importanți” spre încetarea războiului din Ucraina
Externe
Donald Trump recunoaște că nu a ajuns la un acord cu Vladimir Putin. Liderul american spune însă că s-au făcut „pași importanți” spre încetarea războiului din Ucraina
Putin a lansat invitația pentru un nou summit la Moscova. Replica „Next time in Moscow” a stârnit reacții imediate
Externe
Putin a lansat invitația pentru un nou summit la Moscova. Replica „Next time in Moscow” a stârnit reacții imediate
Ultima oră
17:11 - Cristian Tudor Popescu, comentariu acid despre legătura dintre Trump și Putin: „Omenirea s-a întors în văgăună”
16:43 - Metoda îmbrățișării: Un bărbat din Suceava a căzut pradă unei noi metode de furt / A crezut că e o îmbrățișare caldă, dar a rămas fără telefon
15:55 - Ce a pățit o femeie din Anglia după ce și-a spart un coș de pe față: „Am crezut că e doar un coș, dar m-a trimis de urgență la spital”
15:24 - Zi plină pentru salvamontiștii brașoveni. Președintele Nicușor Dan a vizitat baza Salvamont pe Valea Sâmbetei
14:59 - „Am lăsat California pentru Spania și viața noastră s-a schimbat complet”. Mărturia unei femei care a lăsat America pentru Europa
14:17 - Zelenski merge la Casa Albă alături de cei mai mari lideri din Europa. Aceștia se unesc pentru a sprijini Ucraina
13:50 - Cutremur resimțit în Vrancea! Seismul a avut magnitudinea de 3,3 pe scara Richter
13:32 - Tragedie pe litoralul Greciei. Un român de 48 de ani a murit după ce ar fi căzut de pe un dig în mare
13:06 - România vrea să fie parte din dialogul pentru pace. Ionuț Stroe critică absența de la consultările internaționale
12:31 - Țigări de contrabandă în valoare de peste 100.000 de lei, descoperite la Giurgiu. Poliția de Frontieră intervine în urma unui control de rutină