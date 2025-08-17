Manifestul lui Gigi Nețoiu pentru București: „Bucureștiul are nevoie de un gospodar adevărat”

Omul de afaceri Gigi Nețoiu a anunțat că se va înscrie în cursa pentru functia de primar general al Capitalei.

Nețoiu a dat publicității un “Manifest pentru București”, în care își prezintă atât activitatea, cât si planurile pentru Capitală. Manifestul de Uniunea Militarilor și Polițiștilor “Mihai Viteazul”, condusă de generalul Gabriel Oprea, fost ministru al Apărării.

Bucurestean din 1980, fost ofiter MAI, inainte si dupa 1990, cu pregatire echivalenta cu Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, Nețoiu a trecut în rezerva la cerere in 1995 si s-a dedicat antreprenoriatului.

A fost actionar la cluburile de fotbal Rocar, Universitatea Craiova si Dinamo, dar si deputat ales în Parlament pe listele PPDD si UNPR.

A fost ținta unor jocuri politice, platind peste un an de închisoare pentru un dosar fara prejudiciu si fara semnatura sa pe documentul incriminat.

Realizarile ca om de afaceri si gospodar

La Cetate (Dolj), în zona natala, a construit un adevarat model de gospodarire moderna:

– ferma de animale cu mii de tăurași din rasa celebră Angus, crescuti pentru export;

– peste 2.000 de hectare cultivate cu cereale;

– baza de depozitare a grânelor si a peștelui (15.000 tone);

– câmp de panouri voltaice de mare randament, energie verde pentru viitor;

– 200 hectare pe malul Dunării, cu gard electrificat și irigații performante;

– hotel în zona Cetate, devenit reper local.

Aceste realizări demonstrează capacitatea sa de bun gospodar, administrator eficient și vizionar.

Calități personale:

Generos si apropiat de oameni. Tata a doi baieti, un familist echilibrat. Perseverent, ambitios si hotărât sa duca la capa t proiectele începute.

Viziunea pentru București:

Capitala României are nevoie de un gospodar care sa construiasca, sa administreze si sa respecte cetatenii.

Obiective principale:

1. Trafic si mobilitate urbana – finalizarea centurii Bucureștiului și fluidizarea circulatiei.

2. Transparenta totala – „În fiecare weekend, usile Primariei vor fi deschise pentru

bucuresteni”.

3. Curatenie si infrastructura – investitii în salubrizare, spatii verzi si infrastructura

moderna.

4. Energie verde – implementarea de solutii inspirate din experienta parcurilor voltaice de la Cetate.

5. Sport si tineret – investitii în infrastructura sportiva si programe pentru copii si tineri.

Mesajul sau pentru bucuresteni:

„Am demonstrat ca stiu sa administrez si, mai ales, sa construiesc. Am crescut mii de hectare de pământ, am ridicat ferme, hoteluri, parcuri voltaice, am adus randament acolo unde era doar câmp gol.

A venit timpul sa fac acelasi lucru si pentru Bucuresti.

Nu sunt un politician de meserie, sunt un gospodar. Iar Capitala are nevoie de un gospodar adevarat”, sustine Gigi Nețoiu.