Florin Manole (PSD), ministrul Muncii, a declarat că există nemulțumiri în PSD privind anumite decizii luate de Guvern. „Sunt colegi care cred că am pierdut din misiunea fondatoare, să zic așa, a social-democrației”, a afirmat Manole.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, după ce Sorin Grindeanu, liderul PSD, a anunțat consultări în partid pentru a decide menținerea coaliției, cu sau fără USR, și sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan (PNL).

Ce spune Florin Manole despre nemulțumirile din PSD

„Ca ministru, cred că se cuvine să fiu rezervat în legătură cu parcursul politic al premierului, Pot, însă, să spun că da, în PSD există nemulțumiri. Nu cred că sunt necolegial dacă spun asta și nu cred că spun vreun secret. Sunt colegi care cred că am pierdut din misiunea fondatoare, să zic așa, a social-democrației cu anumite măsuri care au fost luate. Nu spunem acum pentru prima oară.

Discuția despre CASS la pensii a fost publică și ne-am exprimat și atunci împotrivă, discuția despre creșterea TVA a fost publică și ne-am exprimat și atunci contra. Au mai fost discuții, în unele am avut succes – plafonarea prețurilor la alimente, o măsură care a temperat într-o oarecare măsură inflația, din păcate insuficient pentru că TVA a făcut ca inflația să crească”, a declarat Florin Manole.

Acesta a precizat apoi că social-democrații au venit cu un tocmai pentru a compensa fie și parțial creșterea inflației pentru românii în situații vulnerabile.

„Suntem țara din UE cu cel mai mare risc de sărăcie în rândul muncitorilor”, a mai afirmat ministrul, pentru a ilustra că românii sunt săraci, deși muncesc.

Grindeanu a anunțat iar o consultare internă în PSD

„Vreau să le propun colegilor din PSD să extindem consultarea internă. O întrebare DA/NU, având în vedere cum funcționează coaliția, dacă să păstrăm coaliția în această formă sau într-o formă mai restrânsă fără USR. Și dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan. Pentru că protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL”, a declarat Sorin Grindeanu, pentru G4Media.