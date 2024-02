Marcel Boloș: S-a făcut recepţia pentru primele două scannere în vămi. Vor fi funcţionale la finele lunii viitoare. Până la sfârșitul anului vom avea deja opt (FOTO)

Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, a anunțat, joi, că au ajuns în țară primele scannere pentru vămi. Două au fost recepționate și vor fi operaționale la finalul lunii viitoare. Până la sfârșitul anului vom avea deja opt scannere funcționale, a mai precizat ministrul.

Boloș: Au ajuns în România primele scannere pentru vămi

„Au ajuns în țară primele scannere

O să aibă vreodată România scannere în vămi?”, am fost întrebat recent într-un interviu.

Greaua moștenire a fost mult prea des invocată. Când am preluat mandatul am ales să am o abordare diferită. Să arăt că ușor ușor

Transmiteam în decembrie că a fost semnat contractul și că vom cumpăra din #banieuropeni 26 sisteme noi de scanare cu raze X pentru inspectarea mărfurilor care intră în țară. Mulți se așteptau probabil la o perioadă de liniște după asta.

Ei bine nu, astăzi vă anunț că s-a făcut deja recepția pentru două scannere, unul relocabil la Giurgiulești și altul mobil la Albița. Ambele vor fi operaționale la finalul lunii viitoare”, a transmis ministrul Finanțelor, pe Facebook.

Boloș: La finalul anului vom avea deja opt scannere funcționale

Marcel Boloș a mai precizat că azi a discutat cu conducerea Vămii despre mecanismele de combatere a contrabandei și fraudei la frontiere.

„Subliniez că procesul nu presupune doar să amplasăm scannerele în punctele stabilite, ci înseamnă și realizarea lucrărilor de construcții pentru asigurarea respectării normelor de protecție radiologică în exploatarea echipamentelor.

Nu ne oprim aici. Astăzi am avut o ședință amplă cu noua conducere a Vămii, în care am vorbit despre mecanismele de combatere a și fraudei la frontiere.

Lucrurile sunt în direcția bună, așa că la finalul anului vom avea deja opt scannere funcționale”, a mai transmis ministrul Finanțelor.