Marcel Ciolacu dă explicații pe Facebook. Ce spune despre sumele cheltuite din Fondul de Rezervă al Guvernului

Adrian Teampău
08 sept. 2025, 14:59
Marcel Ciolacu dă explicații pe Facebook. Ce spune despre sumele cheltuite din Fondul de Rezervă al Guvernului
Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Fostul premier Marcel Ciolacu a ținut să clarifice acuzațiile conform cărora ar fi cheltuit discreționar, în scop electoral, banii din Fondul de Rezervă al Guvernului.

Ce explicații oferă Marcel Ciolacu

În spațiul public, în ultimele luni, s-a rostogolit teoria conform căreia, în 2024, fostul premier PSD ar fi cheltuit discreționar, în scop electoral, zeci de miliarde de lei, din Fondul de Rezervă al Guvernului. După câteva luni de la apariția acestor teorii, fostul premier a explicat că banii respectivi nu au fost la dispoziția sa. El spune că Fondul de Rezervă este administrat de Ministerul Finanțelor.

Într-o postare pe Facebook, Marcel Ciolacu a afirmat că a venit momentul „să demonteze minciuna” legată de cheltuirea discreționară a acestor bani.

„Demontez azi minciuna că am cheltuit „discreţionar” şi în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului şi public toate sumele alocate prin Hotărâri de Guvern în 2024! După cum se poate vedea, peste 95% din bani sunt exclusiv pentru cheltuieli operaţionale, iar ponderea cea mai mare este pentru a susţine investiţii – majoritare fiind cele pe bani europeni!

Precizez că Fondul de Rezervă al Guvernului nu a stat în «pixul premierului», ci a fost administrat direct de Ministerul Finanţelor, care a şi avizat, de altfel, fiecare Hotărâre de Guvern. Adevărul este că ministrul Finanţelor din 2024 a preferat alocarea banilor din Fondul de Rezervă în locul rectificării bugetare clasice, argumentând că, astfel, are un control mai bun al administrării fondurilor”, a scris fostul lider al PSD, Marcel Ciolacu, pe Facebook.

Fiecare răspunde pentru propriile decizii

Totodată, fostul premier a arătat că, fiecare trebuie să răspundă pentru propriile decizii. Marcel Ciolacu a declarat că guvernul pe care l-a condus a alocat banii din fondul de rezervă pentru investiții în infrastructură și pentru a echilibra situațiile dificile din educație și sănătate.

„Nu îmi este deloc ruşine că Guvernul pe care l-am condus a alocat bani din Fondul de Rezervă pentru infrastructură, pentru a cofinanţa proiecte pe fonduri europene sau pentru a echilibra situaţiile din educaţie şi sănătate. Adevărul este simplu – aceşti bani n-au fost luaţi acasă de Ciolacu sau de vreun alt ministru, ci au ajuns cu precădere la mii de firme care au executat lucrări pe şantierele ţării. Iar de aceste investiţii vor beneficia în perioada următoare milioane de români, de la elevi şi profesori la medici şi asistente, transportatori rutieri şi fermieri”, a mai susţinut Marcel Ciolacu.

În acest context, fostul premier a declarat că reformele nu se rezumă la concedieri colective. El a făcut referire la măsurile care vizează administrația locală și pe care premierul Ilie Bolojan le numește reforme deși au în vedere doar reduceri de personal și majorări de taxe și impozite, iar nu reglementări care să eficientizeze activitatea administrației locale,

„Eu consider că reformele nu înseamnă concedieri colective şi că, astăzi, asistăm mai degrabă la o politică de austeritate forţată, haotică, anti-consum, anti-investiţii şi anti-dezvoltare”, a mai transmis Marcel Ciolacu.

