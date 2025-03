Marcel Ciolacu, despre scandalul zborurilor de lux ale lui Iohannis: „Cei care l-au susţinut, acum, la sfârşit, i-au dat în cap”

Premierul Marcel Ciolacu s-a delimitat într-un interviu pentru de scandalul zborurilor de lux în care este implicat fostul președinte Klaus Iohannis. Întrebat despre acest subiect, Marcel Ciolacu a spus că Administrația Prezidențială este o instituţie separată care nu se află în răspunderea sa.

De asemenea, Ciolacu a făcut o paralelă cu scandalul zborurilor Nordis și a spus că Iohannis a fost trădat de foștii săi susținători, fără a preciza la cine se referă:

„Administraţia Prezidenţială este o instituţie independentă. Ei îşi fac bugetul, hotărăsc. Normal că există controlul Curţii de Conturi. Îmi aduc aminte ce scandal a fost cu călătoriile mele, până la urmă au apărut şi facturile. Era o telenovelă care nu se mai termina.

Am plătit din banii mei. Şi am plătit şi politic. Am zburat cu cineva care în acel moment nu avea nicio problemă. Am mers doar la clasa Economic în deplasările ca prim-ministru.

Nu eu l-am susţinut pe domnul Klaus Iohannis. Culmea e că cei care l-au susţinut, acum, la sfârşit, tot ei i-au dat în cap. Şi tot ei vor să facă iarăşi regulile. Nu aşa funcţionează democraţia”, a declarat Marcel Ciolacu.